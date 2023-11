Carabineros y funcionarios de la oficina de Tenencia Responsable de la municipalidad de Calama, en la región de Antofagasta, llegaron hasta un céntrico restaurante de la capital loína, luego que vecinos de un domicilio aledaño denunciaran la presencia de dos cuerpos faenados que parecerían ser de perros.

Según compartieron los denunciantes, cocineras estarían cortando cebolla al lado de dos canes que habrían sido desollados y dejados sobre las barandas de una escalera, tapados con una bolsa.

Vale destacar que la denuncia se viralizó por medio de un video en redes sociales que BioBioChile se abstuvo de mostrar por lo explicito de las imágenes.

Denuncian faenamiento de perros en restaurante de Calama

Luego de la denuncia de posible faenameiento de perros en Calama, la médico veterinaria de la oficina de Tenencia Responsable municipal, Paulina Carrasco, explicó que la acusación llegó “a través de las agrupaciones promotoras” de la tenencia responsable”.

Por lo anterior, “solicitamos apoyo y acudimos con una patrulla de Carabineros al lugar”, quienes concurrieron al sitio junto con personal policial.

Sin embargo, a la llegada de los funcionarios, los presuntos cadáveres no se encontraban en el restaurante, por lo que la denuncia fue expandida a la PDI de Calama y Seremi de Salud, “puesto que de no ser canes, no era salubre la manera en la que se tenían almacenados los cuerpos” agregó.

Seremi de Salud instruye sumario sanitario

De acuerdo al Mercurio de Calama, la situación causó preocupación, ya que en los últimos años se han registrado otras denuncias similares. Ante esto, la Seremi de Salud de Antofagasta instruyó un sumario sanitario para establecer la veracidad de los hechos denunciados.

Al respecto, la titular en la región, Jéssica Bravo, manifestó que “nosotros estamos ya trabajando con el equipo de alimento y saneamiento básico de la comuna, que tienen que ir a fiscalizar todas las medidas sanitarias de este local para ver en que condiciones está funcionando”.