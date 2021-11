Alrededor de 250 niños y niñas, participarán de una investigación de la vacuna del Laboratorio Sinovac en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta.

El estudio se realizará desde la próxima semana para evaluar la seguridad, eficacia e inmunogenicidad de la vacuna china para combatir el covid-19.

La investigación, que tiene carácter nacional, se realizará bajo la tutela de la Universidad de Antofagasta, y físicamente se desarrollará en el Hospital Clínico de esta casa de estudios, el cual en forma previa certificó sus instalaciones y equipos.

El médico Antonio Cárdenas, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Regional e investigador principal del estudio, explicó que en el ensayo participarán niños de 3 a 17 años, pero su foco principal estará puesto en menores de entre 3 y 5 años, que son quienes no están considerados todavía en los planes de vacunación de emergencia que impulsa el Ministerio de Salud.

“Esperamos que el 70% de los niños y niñas que participen del estudio tengan entre 3 y 5 años, y el otro 30% deberán ser niños más grandes. Se determinó así porque de 6 años hacia arriba ya están recibiendo la vacuna Sinovac en los colegios, por lo tanto no es tan necesario que los incorporemos”, dijo el especialista.

El proceso de reclutamiento se está realizando a través de la página pedcoronavacfase3.cl.

Allí los padres pueden obtener información detallada del ensayo, sus características, metodología y la importancia que reviste para la política sanitaria nacional, al tratarse de una investigación que podría derivar en la ampliación de la campaña a toda la población en este rango etáreo.

Cárdenas explicó que una vez hecha la inscripción, los padres serán convocados junto a su hijo o hija al Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta para el proceso de enrolamiento, que consiste en la toma de datos del participante, la firma del consentimiento informado de los padres y el asentimiento del menor, y la toma de un examen físico.

“A algunos les aplicaremos la vacuna y a otros un placebo. Ahora, es importante decir que junto a un equipo de cinco especialistas, haremos un seguimiento muy estricto durante 13 meses para ir monitoreando la respuesta a la vacuna y estar seguros que todo marcha correctamente”, precisó Antonio Cárdenas.

La vacuna que se inoculará a los voluntarios es la CoronaVac, que emplea una formulación a base de virus SARS-CoV-2 (partícula completa) que ha sido inactivada para que no sea infecciosa, pero sí capaz de inducir una respuesta inmune contra componentes del virus.

El director del estudio, el doctor en genética molecular y microbiología de la Universidad de Antofagasta, Angello Retamal, dijo que Sinovac emplea la misma formulación que se viene usando hace décadas en distintas vacunas, como la que se usa contra la influenza, por lo que se trata de una técnica bastante probada.

Asimismo, planteó que en el mundo se han desarrollado estudios clínicos que muestran que CoronaVac no solo es segura, sino muy inmunogénica en los niños.

-Tener entre 3 y 17 años.

-No haber tenido covid confirmado.

-No haber sido contacto estrecho confirmado dentro de las últimas dos semanas.

-No estar participando en otros estudios de covid.

-No tener enfermedades crónicas.

-Estar en la región por los próximos 13 meses.

-Para las adolescentes, no estar embarazada ni en periodo de lactancia.