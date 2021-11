La Contraloría iniciará una “investigación especial” al interior de la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, tras la filtración de un audio donde un consejero regional (Core) ofrecía terrenos a cambio de apoyo político.

Según los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, la investigación al interior del Serviu de Antofagasta será por “eventuales irregularidades en la asignación de subsidios a comités de vivienda para acceder terrenos destinados a desarrollo regional”.

Se trata del caso del core Guillermo Guerrero Tabilo de Renovación Nacional (RN), quien fue denunciado -filtración de audio incluida- de ofrecer terrenos a cambio de apoyo político.

“Te quiero decir que en menos de seis meses o un año, ya tienen ustedes asignados terrenos y eso no se hace nunca. Así que yo espero, lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, pues no lo hice por ningún otro comité y es un acto irregular. O sea, si la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo”, decía Guerrero en un audio.

La situación generó un escándalo en Antofagasta, donde diversas autoridades de la oposición han pedido que se investigue lo ocurrido, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial.

Por su parte, el aludido publicó un video en su cuenta de Facebook, donde aseguró que “les diré políticos de mierda que seguiré trabajando por mi gente, ‘cueste lo que me cueste"”.

Investigación Fiscalía

A la investigación de Contraloría al Serviu de Antofagasta, se suma también el anuncio de la Fiscalía Regional de que indagará a Guerrero por su presunta autoría de posibles delitos de negociación incompatible y cohecho.

La indagatoria del Ministerio Público, se da tras una denuncia penal por parte de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y demás participantes de su conglomerado, en contra de Guerrero.