Este lunes 5 de abril se inauguró un nuevo centro de vacunación abierto a toda la comunidad de Antofagasta. El recinto, situado en la explanada norte del Estadio Regional, fue habilitado con aportes de BHP, a través de sus operaciones Escondida y Spence, en alianza con la Seremi de Salud de la región.

El espacio estará abierto de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas, adhiriéndose al calendario de vacunación dispuesto por la autoridad sanitaria.

El nuevo centro cuenta con la infraestructura y personal médico necesario para recibir hasta mil personas por día, siguiendo con la calendarización según edad, actividad y condición biomédica.

La máxima autoridad regional, Rodrigo Saavedra, intendente de la región de Antofagasta, destacó el resultado del trabajo colaborativo de la alianza público-privada de la mesa Salvemos Vidas.

“Dentro de la ayuda que ha hecho la gran minería, en esta ocasión Escondida y Spence suman un nuevo punto de vacunación en un sector neurálgico de la ciudad de alta densidad de personas. Este dispositivo nos permitirá vacunar entre 700 a mil personas diarias y adicionalmente va a funcionar los días sábado, para quienes no pueden asistir en la semana”, expresó.

Agregó que “quiero agradecer acciones como estas, que nos permiten seguir combatiendo la pandemia. Esto se suma a la ayuda que ya ha hecho la empresa al Hospital Regional, con elementos de protección personal y horas hombre para testeo y trazabilidad de casos activos. Alianzas exitosas que esperamos se unan más empresas”.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, Cristóbal Marshall, expresó que “la implementación de este nuevo vacunatorio es una muestra de nuestro compromiso para reforzar las medidas de prevención y seguridad frente a la pandemia en la región de Antofagasta. Llamamos a los ciudadanos a participar porque la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatir el virus”.

En tanto, la vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pampa Norte, Ana Zúñiga, comentó que “como Spence, valoramos la oportunidad de poder continuar desarrollando iniciativas en coordinación público privada para seguir apoyando a la comunidad a enfrentar juntos esta pandemia. La habilitación de este nuevo espacio es parte de ello y busca contribuir a dar mayor acceso a la vacunación a todos los habitantes de Antofagasta”.

Al respecto, la seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz, hizo un llamado a la población a participar de la campaña de inoculación contra el covid-19.

“Estamos buscando tener más cercanía con la gente. Si ellos no asisten a vacunarse, nosotros iremos a buscarlos. Hacemos un llamado a que la gente se acerque a vacunarse, porque les recordamos que no sirve que dos o tres estén inoculados, necesitamos a más del 80% de la población vacunada para realmente impactar en la ocupación de camas críticas y en el número de casos diarios porque sin eso no lo vamos a lograr”, apuntó.