Familia en Puerto Montt se enfrenta a la angustia de no poder sepultar a su madre de 94 años tras descubrir que el cementerio municipal está clausurado por deficiencias sanitarias. A pesar de tener terrenos en el lugar desde hace 20 años, les informaron que no podrían enterrar a la mujer junto a su padre. Tras meses de clausura, la incertidumbre reina en la familia al no saber dónde enterrar a la fallecida.