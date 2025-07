Este lunes, desde la oposición, la bancada de la UDI llegó hasta las oficinas de la Contraloría General de la República para ingresar un oficio con el que buscan que se emita un pronunciamiento respecto a una eventual “intervención electoral” del presidente Gabriel Boric.

Todo se originó con dichos del mandatario, en la conmemoración de los 50 años de la detención y desaparición de la directiva del Partido Socialista (PS) en dictadura. En la instancia, Boric abordó lo que será una eventual administración.

“El próximo gobierno tiene que ser mejor que nuestro gobierno, que el gobierno que honrosamente me toca encabezar (…) quienes nos sucedan sean mejores que nosotros y no me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy día representa eso”, dijo.

Para la bancada de oposición, “son cuestionables estas palabras, considerando especialmente la imparcialidad y la prescindencia que deben observar las autoridades de gobierno”.

En el oficio se lee que “es de especial importancia mencionar que el Principio de Prescindencia Política encuentra su fuente normativa en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, disponiendo en su artículo 19 que: “El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”.

Específicamente, piden que el ente contralor se pronuncie “sobre la conducta del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, determinando, en base a los hechos expuestos, si existe una vulneración al Principio de Prescindencia Política, a cuyo respeto se encuentran obligados quienes forman parte de la Administración del Estado y especialmente el Jefe del Estado de Chile”.

Lo anterior, dijeron, “no solamente por el uso de los recursos públicos por el despliegue que ha habido los equipos de comunicaciones del Presidente Boric en favor de la candidata de continuidad de su gobierno, sino que porque queremos especialmente que exista un pronunciamiento formal por parte de la contralora (Dorothy Pérez)”.