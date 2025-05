El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado este lunes por la relación de pareja entre la exministra y carta presidencial del PPD, Carolina Tohá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la cual se confirmó durante el fin de semana.

En concreto, se le preguntó al secretario de Estado si hubo conflicto de interés cuando ambos estaban en el gabinete. Además, se le planteó que hay varios parlamentarios de derecha que critican al ministro Marcel por eventuales tomas de decisiones e incluso algunos, como el diputado Agustín Romero, hablan de que debería haber dejado su cargo.

“Parto por la segunda pregunta. No he escuchado a nadie serio afirmar lo que usted señala”, comentó Elizalde.

Respecto a la primera pregunta, el ministro dijo que “a mí me tocó trabajar con ambos estrechamente en el gabinete, y sé del profesionalismo de ambos”.

“Y todas las decisiones se hicieron sobre la base de criterios que tienen que ver con lo que era mejor para el país”, precisó Elizalde.

Relación Tohá-Marcel

En tanto, en cuanto a Mario Marcel, respecto a que debería haber renunciado, el líder de Interior manifestó que “todos sabemos que es un destacadísimo ministro de Hacienda que ha hecho un muy buen trabajo, transversalmente valorado, por tanto, respecto de la afirmación o petición que realizó este diputado, me parece que es absolutamente improcedente”.

En esta línea, otras figuras políticas plantean que, por ejemplo, cuando hay críticas hacia Evelyn Matthei, carta presidencial de Chile Vamos, se pueda desprender que es más bien por defender a su pareja candidata, más allá de los argumentos económicos, Elizalde indicó que “en esto también hemos sido explícitos”.

“Cuando se pretende instalar una fake news o una mentira, lo que corresponde es que las autoridades las aclaremos. Y eso es lo que hemos hecho varios ministros, cuando si es algo que es falso, lo que corresponde es que nosotros aclaremos lo que es falso”, sentenció.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, también se refirió a la relación afectiva entre Tohá y Marcel.

En diálogo con Radio Futuro, la autoridad precisó que “es un tema de la esfera privada de la vida de las personas. La candidata tomó la decisión de revelarlo, pero es un tema que es de la vida privada y no me corresponde a mí estar comentándolo”.

Al consultarle si existe un conflicto de interés, Lobos aseguró que “todos los ministros, no solo el ministro Marcel, sino todos los ministros, tenemos un deber de prescindencia y, por tanto, estamos llamados a respetarlo cabalmente y no me cabe ninguna duda que el ministro Marcel lo hará”.

Reiterando que “acá no hay una relación de jerarquía, no hay ninguna vulneración a ningún principio, y sin duda, los temas de seguridad, más allá de quién hubiera sido la ministra o no, fue una definición del Ejecutivo priorizarlos, y ahí estuvo el foco, porque esa era una de las principales necesidades ciudadanas, y yo tendría el foco en ello”, dijo la ministra en el contexto de cuando ambos eran ministros.