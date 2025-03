Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, presentó su defensa ante el Congreso Nacional por la Acusación Constitucional relacionada con la fallida compra del inmueble de Salvador Allende en Guardia Vieja. En su escrito, argumenta que al renunciar el 10 de marzo, la responsabilidad política cesa al abandonar el cargo, invalidando la acusación. Destaca que no hubo un contrato válido de compraventa con el Estado, no se gastó dinero público y cuestiona la coherencia de los diputados acusadores que aprobaron los recursos para la compra. La defensa insiste en que actuó como ciudadana, no como ministra, descartando conflictos de interés, y señala que la Contraloría validó la legalidad del Decreto Supremo. Además, argumenta que la acusación ignora el carácter de última ratio y que es prematura dado que aún se investiga el caso. Afirma que la operación buscaba preservar un bien patrimonial sin beneficio personal ni lesión al patrimonio fiscal, alineándose con la interpretación constitucional para evitar conflictos de interés. Finalmente, el escrito destaca que la competencia para resolver inhabilidades de ministros corresponde al Tribunal Constitucional, no a la Cámara de Diputados, evidenciando un error procesal en la acusación.