Carolina Tohá, exministra del Interior y aspirante presidencial del PPD, fue agredida en pleno centro de Santiago mientras caminaba cerca del GAM en Barrio Lastarria. Enfrentando insultos verbales y seguimiento por un grupo mayoritariamente de hombres, Tohá condenó la violencia política y destacó que no permitirá que afecte su campaña, subrayando que no renunciará a salir a la calle. Aunque no resultó lesionada, este incidente se da en un momento clave para Tohá, quien busca consolidarse como la alternativa de la centroizquierda de cara a las elecciones de noviembre.