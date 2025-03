La diputada Karol Cariola Oliva emitió durante la tarde de este lunes un comunicado en el que aseguró estar “dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera”. Esto, luego que se conociera el allanamiento que ejecutaron funcionarios de la PDI en el marco del denominado caso Sierra Bella, en alusión a la truncada compra de una clínica por parte de la anterior administración de la Municipalidad de Santiago, encabezada por la entonces alcaldesa Irací Hassler.

Horas después de dar a luz a su hijo, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y militante del Partido Comunista hizo pública una declaración en la que destacó que no ha sido formalizada ni es parte de ningún proceso judicial, todavía.

“Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, partió señalando la autoridad.

En esa línea, la militante del Partido Comunista (PC) añadió que “por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”.

Por último, manifestó que “como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.

La diligencia solicitada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien tiene en sus manos la investigación por presuntos delitos de corrupción que se habrían cometido en el intento de adquisición de la Clínica Sierra Bella.

En efecto, la investigación salpicó a la congresista como consecuencia de un informe policial en el que se extrajeron conversaciones sobre el proyecto entre ella y su amiga y camarada, Irací Hassler.