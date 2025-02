El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, además del diputado que integra la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, anunciaron que durante la primera semana de marzo ingresarán una solicitud para crear una nueva comisión investigadora en la Cámara Baja, esta vez para indagar los reiterados errores en que ha incurrido la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante el último tiempo, entre ellos el incumplimiento de la meta fiscal que el Gobierno comprometió para el 2024.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas no sólo calificaron como “imprescindible” crear una instancia que permita abordar los errores de cálculos cometidos por la Dipres durante el año pasado, sino que también otras polémicas en que se ha visto envuelto el Ministerio de Hacienda:

Entre ellos, se cuenta el retiro de US$ 1.000 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); la baja recaudación -de acuerdo a lo proyectado- por la repatriación de capitales, donde ingresaron sólo $39 de los $591 mil millones que calcularon; la rebaja presupuestaria que se le aplicó a los Gobiernos Regionales (Gores) a fines de 2024, entre otras situaciones ocurridas en los últimos años.

En ese sentido, Coloma y Donoso incluso advirtieron que a raíz de los reiterados errores en las estimaciones de gasto y recaudación, el Gobierno también podría estar presentando informes financieros incorrectos en la tramitación de una serie de proyectos de ley que han ingresado, por lo que insistieron en que dicha instancia resulta “fundamental” de cara al último año de administración.

“Lamentablemente, ya no estamos hablando de sólo un error cometido por Hacienda y la Dipres, sino que de reiteradas equivocaciones que, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad política en este Gobierno”, señalaron.

“Esta es una de las direcciones más relevantes de nuestro país, que requieren de un alto nivel técnico para que justamente no se incurra en errores de cálculos o estimaciones como los que hemos visto. Y como este es el último año de gobierno, nos parece que es imprescindible crear una comisión investigadora no sólo para determinar las responsabilidades políticas que han existido, sino que también para evitar que las actuales autoridades dejen sin margen de acción a las futuras administraciones y arrastren a nuestro país a un escenario fiscal insostenible”, manifestaron.

Por lo misma razón, los parlamentarios gremialistas emplazaron al Ejecutivo a recoger la iniciativa que presentó este lunes la ex alcaldesa y actual candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien propuso un reajuste de US$ 3.000 millones este año y de US$ 6.000 millones en 2026.

“El Gobierno tiene la obligación y el deber de realizar un reajuste fiscal este año. Habiendo tantas urgencias y necesidades sociales en nuestro país, es inconcebible que las actuales autoridades sigan pensando en mantener este nivel de gasto, sin enfocarlo en lo realmente importante. Por eso es que la propuesta de Evelyn Matthei es absolutamente sensata y esperamos que el Gobierno, actuando con total responsabilidad, la pueda llevar a cabo durante este año”, insistieron Coloma y Donoso.