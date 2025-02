El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, realizó una fuerte comparación entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y las campañas presidenciales de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, declarando que Boric ganó con un relato falso al prometer soluciones fáciles para problemas difíciles sin tener experiencia laboral ni administrativa, y que lo mismo sucedería con Kaiser. Ossandón advirtió sobre la estrategia populista de estos candidatos, criticando la falta de capacidad de Kast para gobernar y asegurando que Kaiser le está quitando espacio en la carrera presidencial. El senador destacó la importancia de la prudencia y el carácter para tomar decisiones en Chile, rechazando las soluciones populistas inventadas para obtener votos. Concluyó diciendo que no existen soluciones fáciles para problemas difíciles.

En la mañana de este miércoles 12, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, hizo una dura comparación entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y las campañas presidenciales de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“El Presidente Boric ganó con un relato falso. Dijo que haría muchas cosas y no hizo ninguna, porque no se podían hacer. Lo mismo pasaría con Kaiser, lo mismo, cero experiencia y soluciones fáciles para problemas difíciles”, afirmó el senador en CNN Chile.

Además, agregó que “estos populistas agarran papa,’no, mira a los migrantes, los vamos a echar a todos, vamos a hacer una zanja’, son cosas que saben que no se pueden hacer, pero cuando la gente está superada y asustada confían”.

La comparación de Johannes Kaiser y el Gobierno de Boric

El parlamentario recordó la estrategia de Boric, basada en “solucionar y planear Chile, hablarle a un nicho que tiene miedo, que está preocupado. Prometer soluciones fáciles para problemas difíciles y arreglar todo con la boca, sin ninguna experiencia laboral ni administrativa”.

Sin embargo, sostuvo que la ciudadanía ha aprendido de esta experiencia, “Después de lo que hemos vivido en este Gobierno, la gente no va a cometer el mismo error”.

“Recuerdan que decían que no iban a tener amigos en el gobierno, eran honrados, las fundaciones(…). Iban a destruir las AFP, eliminar a los delegados presidenciales para darles fuerzas a los gobernadores. Puedo estar toda la mañana mencionando todo lo que prometieron y no han hecho. Y ganaron con esa estrategia”, dijo el senador.

Advirtiendo que, “en Chile, la gente valorará a quien tenga prudencia y carácter para tomar decisiones, pero sin recurrir a soluciones populistas inventadas solo para conseguir votos. Kaiser y Kast son lo mismo”.

Kaiser en ascenso y Kast cada vez más complicado

El senador dio a conocer lo que él piensa respecto a la carrera de Kaiser, diciendo que es corta, porque a su juicio, primero enfrenta un conflicto serio con Kast.

Sin embargo, el verdadero problema lo tiene Kast, debido a que, como se refirió el parlamentario, no logró sacar adelante una nueva Constitución, ni manejar la situación, demostrando que no tiene capacidad para gobernar.

“Si Kast no tiene capacidades para gobernar, Kaiser menos. Esto no es más que una pelea de egos personales”, sentenció Ossandón.

Es por ello que asegura que, bajo ningún motivo, puede gobernar alguien que no es capaz de sentarse a conversar con nadie. “Y que cuando alguien lo hace, cuando busca un acuerdo, es tildado de traidor, todo en función de un nicho populista”, sentenció.

“Chile no necesita trincheras, no necesita extremos que destruyan el frente; entonces un candidato que siempre que el que se sienta a conversar y busca acuerdo es un traidor, copian a veces experiencias que la gente confunde, que confunde con Bukele, con Milei y con Trump, que en Chile no tienen nada que ver”.

Ossandón resumió la relación entre los candidatos presidenciales con un dicho del campo, “A Kast le están comiendo la color. O sea, Kaiser lo tiene loco, se lo está comiendo”.

“Uno de sus propios ‘niños’ se le metió por el lado y le está quitando espacio. Kast enfrenta un problema serio, porque en una primaria, Kaiser la va a ganar. Le quitaron el discurso duro y extremista, que era lo que le funcionaba”, afirmó.

Y aseguró que ambos candidatos comparten el mismo electorado, “son las mismas personas que están asustadas, que cuando vas a una población están desesperadas. Gente como la que vemos en Cal y Canto, en Recoleta, en Santiago y en tantas otras partes. Ya no pueden vivir tranquilos, y cuando alguien les ofrece una solución, la toman, por supuesto”.

Concluyendo que, “es muy fácil prometer soluciones con la boca, pero no existen soluciones fáciles para problemas difíciles”.