¿Desde cuándo no hablan?: La turbulenta historia de Kaiser y Kast

Hace ya más de un año que el diputado Johannes Kaiser (Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Repúblicano) no hablan. ¿La razón? El diputado dejó el partido en dos oportunidades y su voto en contra del proyecto constitucional de los republicanos llevó, a la tienda de Kast, a dejar de tomarlo en cuenta. No obstante, en diciembre todo cambió y el partido de Kast se acercó a Kaiser para conversar. Porque, aunque no se quieran, saben que deben soportarse (y pactar) para no salir derrotados en las parlamentarias.

La irrupción del diputado Johannes Kaiser ha marcado la agenda en la derecha por su llamativa y repentina alza en las encuestas. Si bien está lejos de competir -hasta ahora- con la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, con José Antonio Kast (Republicano) la situación es diferente.



Así quedó plasmado en la encuesta Cadem del pasado 12 de enero, en la cual -por primera vez- el parlamentario superó a Kast en la preferencia presidencial al obtener 10% en las respuestas espontáneas, frente al 9% del republicano.



El sondeo marcó un antes y un después en el curso de las negociaciones para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de este año.



Y es que ambos compiten por liderar el mismo “nicho” político: la derecha dura. Esto es evidente, ya que Kaiser militó en el Partido Republicano hasta enero del 2024, fecha en que renunció por segunda vez a la tienda, luego de una larga historia de conflictos internos.



Pero, ¿cómo fue la relación de Kaiser con Kast? ¿Existió un quiebre tras la salida del partido? ¿Desde cuándo no hablan? Radio Bío Bío tuvo acceso a detalles y eventos que fueron marcando el desgaste de un vínculo que hoy, por necesidad ante las elecciones parlamentarias, buscan reponer.

De militante a independiente

Hay un elemento en el que tanto los militantes del Partido Republicano como los cercanos al diputado coinciden: la relación de Kast y Kaiser nunca fue la más cercana; compartían y participaban de encuentros de la tienda, pero no fueron confidentes ni mucho menos amigos. Solo existía una relación de cordialidad que, con el paso de los meses, se redujo al mínimo. Lo que literalmente dejó de existir, luego de la última renuncia de Kaiser.

Efectivamente, desde diciembre de 2023 que no existe ningún tipo de comunicación entre Kast y el líder del Nacional Libertario. No hay mensajes, no comparten grupos ni se han topado en eventos. Pero ¿cómo se llegó a esto?



Todo partió el año 2021, cuando se viralizó un video de Kaiser donde señalaba que: “Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a que inmigrantes las puedan violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue buena idea”. Este mensaje se lanzó en medio de la campaña presidencial, lo que hizo que el diputado renunciara voluntariamente al partido a fines de noviembre de 2021 para “no afectar la segunda vuelta del 19 de diciembre de ese año”.



Pero la relación entre Kaiser y los republicanos no terminó ahí. Él llegó al Congreso siendo parte del Comité de la bancada del Partido y -pese a ser independiente en lo formal- fue parte de las instancias internas. No obstante, casi un año después, en diciembre de 2022, fue el mismo Kast quién en Tele13 anunció el regreso de Kaiser. “Le comento que Johannes Kaiser volvió a ser parlamentario del Partido Republicano”, dijo.



El vínculo se había recompuesto, pero la paz duró poco. Fue cuestión de meses para que el diputado provocara nuevas ronchas en el PREP. Todo ocurrió en el marco de la discusión sobre segundo plebiscito constitucional. Kaiser, como militante, señaló sus reparos a la participación del partido en el Consejo Constitucional. “Siempre manifestó (Kaiser) que era contradictorio que fuéramos parte de un proceso que nunca legitimamos”, dice una fuente de La Radio respecto a las tratativas internas.

“En Contra”



Pero lo que más molestó -dicen los republicanos- fueron los cambios de opinión. El 2 de noviembre de 2023, Kaiser manifestó en un video, que él mismo subió a YouTube, que “por solidaridad con mi bancada voy a aprobar el texto constitucional”, pero que no llamaría a nadie a votar en la misma línea.



Sin embargo, días después, el 7 de noviembre, señaló que votaría “En Contra”. Esto provocó que el partido apartara a Kaiser de las comisiones legislativas, lo que fue confirmado por el parlamentario el 21 de diciembre del 2023, a través de su cuenta en X, cuando indicó que: “La bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible”.



Y días después de su separación de la bancada, el 10 de enero de 2024, renunció por segunda vez a la tienda fundada por José Antonio Kast. “Queremos expresar nuestro agradecimiento a Johannes por su incansable labor y dedicación (…) esperamos que en el futuro podamos trabajar conjuntamente en aquellos proyectos en los que compartimos visión común”, se lee en el comunicado en el cual la colectividad informaba la salida.



A pesar de ello, no había mayor incomodidad, ya que era mejor estar “juntos, pero no revueltos” con los parlamentarios más “estridentes”-como Kaiser, Gloria Naveillán o Gonzalo de La Carrera- y, por eso, no intentaron reconquistar su militancia. Eso, al menos, dicen en el Partido Republicano.

Además, el hecho de que el exrepublicano diera a conocer sus intenciones de crear un nuevo movimiento político de derecha dura liberal los llevó a comprender que la relación no se volvería a componer.

Matrimonio por conveniencia

No obstante, tal como sucede tantas veces en la política, esto cambió. Kaiser salió del grupo antes mencionado y pasó a ser un actor relevante por su alza en las encuestas.

En la misma línea, una fuente del partido de Kast planteó a La Radio que: “Hemos tenido fuga de cerca de 3 mil militantes en el último tiempo (en su mayoría de tercera edad y ex uniformados) y por ello no podemos distanciarnos de ese mundo”.

Y no solo hay una intención de mantener cercanía, sino que ya existieron las primeras conversaciones para iniciar las negociaciones por una lista única para las parlamentarias, las cuales estarían siendo llevadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y el presidente del PNL.

Pese a que fuentes de la Radio explican que falta mucho para lograr algo concreto, afirman, desde el partido fundado por Kast, que no “se pueden dar el lujo de ir en más de dos listas” y que están gestando un pacto “por responsabilidad”, ya que tanto a ellos como a los Nacional Libertarios les acomoda más este matrimonio por conveniencia que el que les está ofreciendo la UDI y Chile Vamos.

Esta relación, que se fortaleció por la negativa de ambos partidos a la reforma previsional acordada entre el gobierno y Chile Vamos, busca culminar con una lista única parlamentaria que represente a la derecha radical. Las conversaciones se oficializarán cuando el Partido Nacional Libertario se constituya en las tres regiones que falta (Atacama, Aysén y Magallanes) y, con eso en norma, por conveniencia electoral, estas “dos derechas” harían sinergia.

Así, los presidenciables volverían a verse las caras en marzo. De momento, ambos quieren ir a la carrera por La Moneda, pero el Partido Republicano desechó la posibilidad de primarias, por lo que hay dos opciones: o Kaiser se suma a Kast o ambos van, por separado, a la primera vuelta.