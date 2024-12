Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El canciller chileno Alberto Van Klaveren descartó la asistencia de Chile al cambio de mando en Venezuela el 10 de enero, donde Nicolás Maduro permanecerá en el poder hasta 2031. Van Klaveren afirmó que Chile no reconocerá el resultado de la elección venezolana y por ende no la legitimidad de un nuevo mandato de Maduro. Además, señaló que no han existido contactos entre el Gobierno chileno y las autoridades venezolanas, y que Chile no ha sido invitado al evento. Por otro lado, el opositor venezolano Edmundo González, exiliado en Madrid, insiste en tomar posesión como presidente de Venezuela el 10 de enero, con María Corina Machado como su vicepresidenta.