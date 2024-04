El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, jugó su última carta al presentar un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, previo a su formalización del 7 de mayo. Sin embargo, si esto no prospera, el uniformado renunciaría al cargo la próxima semana.

Recordemos que el presidente Gabriel Boric ha dicho que el líder de la institución verde oliva cuenta con toda su confianza y que él está en todo su derecho de interponer todos los recursos judiciales que estime pertinentes.

El próximo mes, Yáñez será formalizado por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social de 2019.

A raíz de esto, el uniformado ha tratado de revertir esta situación y ayer martes presentó un recurso de amparo preventivo para conocer los hechos por los cuales se le quiere formalizar.

Según consignó La Tercera, Yáñez le dijo al presidente Boric que si no le resulta su última acción judicial, le presentará su renuncia durante la próxima semana. La fecha más tentativa, pero que aún no se confirma, es el viernes 3 de mayo.

El uniformado no habría comentado esta decisión con su alto mando, sino que solo ha mantenido conversaciones con el presidente Boric. Además, su salida sería sin parapetarse en el cargo, no llegando en servicio activo, tampoco con el uniforme, a la formalización del 7 de mayo. Yáñez, además, no quiere que su causa judicial empañe la ceremonia del Día del Carabinero, la cual se realizará este 27 de abril.