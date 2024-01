El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó la fórmula 3 y 3 en el contexto de la reforma de pensiones, la cual finalmente acogió el Gobierno.

Esto significa que del 6% de cotización adicional que plantea el Ejecutivo, la mitad iría a la cotización individual y la otra mitad a un seguro social.

En diálogo con Radio Pauta, el parlamentario cuestionó el acuerdo que alcanzó el Gobierno en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Cabe mencionar que la iniciativa ahora pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde el diputado UDI es miembro. “Mientras en todo el mundo viene de vuelta y están transitando desde el reparto hacia la capitalización individual, lo que el Gobierno está proponiendo es volver al reparto”, fustigó.

Fórmula 3 y 3

“Aquí la solidaridad tiene letra chica. La solidaridad, que se haría con los 3 puntos de cotización, solo se haría efectivo si no tú alcanzas a llegar con tu ahorro individual a una pensión de al menos 3 UF. Si tú llegas a esa cifra, no vas a recibir nada de solidaridad”, precisó el parlamentario de oposición.

En este sentido, Ramírez señaló que “hoy día la tasa de reemplazo de las mujeres es del 67% y de los hombres es del 65%, esas son cifras del Gobierno. La PGU fue revolucionaria en esto y equivale a 5 puntos de solidaridad, por lo tanto, esa parte está resuelta, lo que hay que hacer ahora es ahorrar más“.

“¿El Gobierno está dispuesta a, por ir por todo, quedarse con nada? Porque nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno es que estamos de acuerdo con muchas cosas del proyecto. Entonces, avancemos en todo eso que es más de la mitad del proyecto y dejemos para más adelante la discusión, el tema del reparto”, planteó el diputado.

Reforma previsional

Al preguntarle por la estrategia que ha utilizado el Gobierno para tramitar el proyecto, Ramírez dijo que “ha sido la forma más irresponsable y frívola de presentar un proyecto desde que estoy en el Congreso”.

Añadiendo que “las indicaciones que se presentaron cambian por completo el proyecto. Tramitar el proyecto en la Comisión en solo 6 días es una irresponsabilidad brutal”.

En relación a cuál será la postura de la derecha en la medida que el proyecto avance, el parlamentario indicó que “hay una línea roja que no vamos a cruzar y esa es la incorporación del reparto a nuestro sistema. No le vamos a quitar la plata a los trabajadores, porque las cotizaciones son de los trabajadores, no vamos a ir en contra de todo lo que dicen los expertos”.

“En la Cámara de Diputados todo avanza, porque nosotros somos minoría. Si el Gobierno alinea sus fuerzas, el proyecto va a avanzar”, manifestó Ramírez.