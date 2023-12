La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se defendió de los cuestionamientos tras asegurar que la expareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, habría decidido no continuar con el juicio por desgaste emocional.

Recordemos que la secretaria de Estado sostuvo que “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada”.

No obstante, tanto la propia Camila Sepúlveda, como la Fiscalía de Género Oriente salieron al paso de las declaraciones de Orellana.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, señaló la afectada a RedGol.

Al mismo tiempo, la Fiscalía de Género Oriente afirmó que la expareja de Jordhy Thompson, no se ha retractado de seguir con el proceso penal contra el futbolista.

“En relación con la investigación que lleva adelante en contra del futbolista Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato, NO obran antecedentes de una supuesta retractación de la víctima del proceso penal”, indicaron en un comunicado divulgado por redes sociales.

🟣 COMUNICADO: La Fiscalía de Género Oriente señala que en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato NO obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima. pic.twitter.com/ggZAz9h5vl — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) December 24, 2023

Orellana culpa a la prensa por dichos sobre caso Thompson: “Se toma casi como si fuera farándula”

Al respecto, la ministra Orellana se defendió de los cuestionamientos, apuntando a los “turnos de Navidad” de los medios de comunicación, según dicho en entrevista con Mega.

“En primer lugar, yo lamento mucho la forma en que esto se aborda, porque se toma casi como si fuera farándula”, fustigó.

“Lo que yo señalé ayer era lo que ella dijo el día que salió la resolución judicial que habilitaba que se levantara el arraigo nacional en el que ella manifestó estar muy cansada y decepcionada, pero insistí, al menos tres veces al aire, en que nosotras siempre la íbamos a respetar porque es nuestra representada”, indicó Orellana.

En ese sentido, aclaró que “tampoco afirmé que íbamos a desistir de la acción judicial porque hay que entender que son procesos distintos; una cosa es no apelar a la decisión de la cautelar y otra es no seguir con el juicio”.

“Yo la verdad no me puedo hacer cargo de lo que los turnos de navidad de los medios quieran hacer porque es reiterativo en el caso de Jordhy Thompson y es un poco agotador para nosotras porque trabajamos con decenas de víctimas a la semana”, arremetió la ministra Orellana.

Por otro lado, descartó haber tomado contacto con Sepúlveda. “Imagínese que todas las autoridades que están involucradas en esto hablaran con la víctima, sería una sobrecarga tremenda”, afirmó.

Por último, la ministra Orellana aseveró que “no se ha desistido de la acción judicial”.