La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dialogó con Chilevisión respecto al lamentable aumento de femicidios en nuestro país y en ese contexto, puso como ejemplo la situación de Jordhy Thompson y su expareja Camila Sepúlveda.

Recordar que el jugador, que fue formalizado por femicidio frustrado en contra de la mujer, hoy cuenta con la suspensión del arraigo nacional en su contra, medida que nuevamente fue criticada por la secretaria de Estado con declaraciones en las que aseguró, además, que “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada”.

Sin embargo, fue la propia Camila Sepúlveda quien salió a desmentir a la Ministra, detallando a RedGol que el juicio en contra del futbolista de Colo Colo seguirá en pie.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, señaló la afectada al citado medio.

En esa línea, agregó: “Encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”.

Ahondando en su decepción tras la repercusión de los mencionados dichos, Camila Sepúlveda aseguró al mencionado sitio web que se contactó con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para pedir explicaciones al respecto.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la Ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella, al decir esta mentira, me expone más”, sentenció.