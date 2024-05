La bielorrusa Aryna Sabalenka, que perdió este sábado la final ante del WTA 1.000 de Roma a manos de la polaca Iga Switaek (6-2 y 6-3), dejó un gracioso momento tras la definición en la arcilla itálica.

La número dos del ranking mundial aprovechó la oportunidad para bromear con su team. “Gracias a mi equipo que está aquí con otra final perdida, es todo vuestra culpa (risas)”, indicó.

Luego, la oriunda de Minsk señaló que “hace tres rondas no sabíamos si íbamos a seguir, hemos llegado a la final y espero recuperarme bien para estar en Roland Garros al 100%”.

Además, Sabalenka le dejó un claro mensaje a su rival de hoy. “Felicitaciones por dos grandes semanas, Iga, has jugado un gran tenis. Ojalá llegar a la final en Roland Garros y encontrarte allí”, sijo.

“Gracias a la organización, recogepelotas, fisios… y a la gente por su apoyo (ovación). Me encanta este torneo, quiero volver más fuerte para ver si lo gano”, cerró la ganadora de 14 títulos.

"I want to thank my team for helping me lose another final. That's all your fault" 😂@SabalenkaA | #IBI24 pic.twitter.com/Bju63Ln7QI

