La Fiscalía de Género Oriente afirmó que Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, no se ha retractado de seguir con el proceso penal contra el futbolista. Con ello, desmintió a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, tal como ya hizo

“En relación con la investigación que lleva adelante en contra del futbolista Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato, NO obran antecedentes de una supuesta retractación de la víctima del proceso penal”, indicaron en un comunicado divulgado por redes sociales.

🟣 COMUNICADO: La Fiscalía de Género Oriente señala que en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato NO obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima. pic.twitter.com/ggZAz9h5vl — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) December 24, 2023

Añadieron así que “la fiscal del caso, que tiene contacto permanente con la víctima, conversó hoy con ella quien confirmó su disposición a continuar con la causa”.

El jugador, que fue formalizado por femicidio frustrado en contra de la mujer, hoy cuenta con la suspensión del arraigo nacional en su contra, medida que fue criticada por la secretaria de Estado con declaraciones en las que aseguró, además, que “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada”.

Sin embargo, esta misma jornada Sepúlveda salió a desmentir a la Ministra, detallando que el juicio en contra del futbolista de Colo Colo seguirá en pie.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, señaló la afectada al citado medio.

En esa línea, agregó: “Encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”.

Ahondando en su decepción tras la repercusión de los mencionados dichos, Camila Sepúlveda aseguró al mencionado sitio web que se contactó con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para pedir explicaciones al respecto.