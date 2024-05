Hace poco más de una semana, Apple lanzó un comercial que rápidamente fue vilipendiado en las redes sociales por su falta de tino y que hasta motivo una respuesta de su rival surcoreano Samsung.

En un intento por mostrar la creatividad comprimida en su iPad Pro, Apple mostró una enorme prensa hidráulica aplastando instrumentos musicales, equipo técnico, pintura y otros dispositivos. El anuncio -visualmente elegante y filmado en tonos azul plateado, muy al estilo “David Fincher”- fue incluso presentado por el propio CEO, Tim Cook, en redes sociales.

“Conoce el nuevo iPad Pro: el producto más delgado que jamás hayamos creado, la pantalla más avanzada que jamás hayamos producido, con la increíble potencia del chip M4. Imagínate todas las cosas para las que se utilizará”, indicó Cook en su cuenta de X.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024