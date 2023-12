Polémica causó la decisión de los Republicanos de sacar de las comisiones legislativas al diputado Johannes Kaiser, tras su decisión de no dar su apoyo al “A Favor” en el pasado Plebiscito.

Recordemos que a inicios de noviembre el parlamentario se desmarcó de su colectividad y anunció su voto En contra del proyecto de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional.

Si bien en su oportunidad desde el partido Republicano le bajaron el perfil, al parecer su decisión le pasó la cuenta tras el referéndum del domingo pasado.

A través de un escueto mensaje en la red social X (exTwitter), el diputado Kaiser informó que “la bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso”.

“Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible”, añadió, sin dar mayores detalles del castigo.

La bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible. — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) December 21, 2023

Consultada al respecto por BioBioChile, la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, explicó que fue una decisión que tomó la bancada, propia del funcionamiento interno.

“Como directiva somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar la bancada”, agregó la dirigenta.

No obstante, desde la bancada de Republicanos aún no se pronuncian sobre lo sucedido, pese a las consultas de la prensa.

De La Carrera advierte con renuncia de Kaiser tras polémica decisión de Republicanos

La decisión de la colectividad causó críticas entre diputados que renunciaron al partido disconformes con el liderazgo de José Antonio Kast, como Gonzalo de la Carrera.

En conversación con BBCL, el parlamentario sostuvo que “es una decisión de castigo tremendamente fascista, que no se lo esperaba, toda vez que él había cumplido con su palabra empeñada de no hacer campaña por el En Contra”.

“Me parece que lo grave de todo esto era que si ganaban el A Favor, ellos hubiesen tenido la facultad de quitarle el puesto. Hoy día hicieron el máximo castigo posible, que era no sólo echarlo a la bancada, sino que además quitarle dos de las tres comisiones que tenía, dejandolo solamente la Derechos Humanos, esto es prácticamente dejarlo sin pega en el Congreso”, fustigó.

Incluso, De La Carrera advirtió que al diputado Kaiser no le va a quedar otra que renunciar a Republicanos, debido a que -tras lo sucedido- la probabilidad de que lo inscriban en la lista de candidatos en las próximas elecciones parlamentarias son muy bajas.

“Yo no me confiaría en un partido cuyo liderazgo le da la palabra de que si no hace campaña no hay problema, y una vez terminadas las elecciones, lo castigan de esta forma”, criticó.

“Aquí lo que hay es una decisión política de irse deshaciendo de todas aquellas personas o que le hacen sombra a José Antonio Kast o que simplemente no sigan al líder de la secta en todas sus decisiones”, insistió.

Las críticas a Republicanos: “La venganza de la secta”

De hecho, sus críticas fueron respaldadas por Gloria Naveillán, quien también dejó la bancada de republicanos, calificando lo sucedido como “la venganza de la secta”.

“Sólo los títeres le sirven al @PRChile.La lealtad de @Jou_Kaiser con el partido al no hacer campaña x el #EnContra se lo retribuyeron hoy quitándole 2 de sus 3 comisiones. Se están farreando al mejor diputado que tienen, pero el fascismo de su actuar los ciega”, indicó en su cuenta en X.

Sólo los títeres le sirven al @PRChile .La lealtad de @Jou_Kaiser con el partido al no hacer campaña x el #EnContra se lo retribuyeron hoy quitándole 2 de sus 3 comisiones. Se están farreando al mejor diputado que tienen, pero el fascismo de su actuar los ciega @vanessakaiser22 — Gloria Naveillan Diputada (@glorianaveillan) December 21, 2023

Asimismo, De La Carrera insistió en que tras la derrota en el Plebiscito “al único que le aplicaron un cuchillo largo fue al que quiso tener libertad de consciencia y poder evitar de que Chile fuese un país social demócrata, sino que es un país neoliberal”.

“Yo me siento prácticamente al lado de Johannes Kaiser en el Congreso y lo escuchaba mucho reclamar por votaciones donde lo obligaban a votar de una manera en que él pensaba que era distinto y me preguntaba cuánto puede durar esto”, reveló.

“En el fondo, lo que hay aquí es que hay sólo una manera de pensar totalitaria. y eso es peligroso para la democracia también es muy peligroso. Si esa Constitución se hubiera aprobado, lo más probable es que ellos hubieran reemplazado a dedo a Rojo Edwards por Luis Silva y a Johannes Kaiser por Beatriz Hevia”, concluyó.