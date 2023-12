La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al ataque que sufrió la mañana de este martes en la comuna de Rancagua.

Cabe recordar que una mujer arrojó un hacia donde se encontraba la secretaria de Estado cuando esta repartía copias de la propuesta constitucional en la Plaza Los Héroes.

Tras ello, la protagonista del hecho fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad.

Vallejo se refirió a este episodio en su cuenta de X, asegurando que “muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta”.

“Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante. Gracias por la preocupación”, agregó la exdiputada del PC.

Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! 🤷🏻‍♀️

Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda😠 pero continuamos… pic.twitter.com/muGuG4d34N

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 12, 2023