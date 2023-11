Camila Vallejo también comentó sobre el futuro embajador en Argentina, "más allá de su militancia o no", tiene que asumir "una tarea importante en mantener relaciones diplomática de altura de miras con el país vecino".

Luego de que se concretara el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas, el Gobierno de Chile se refirió a la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric participe en el cambio de mando que se registrará el 10 de diciembre próximo.

En particular, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que la posibilidad de que el Mandatario viaje a Buenos Aires, “depende mucho de la agenda presidencial”.

“El Presidente ahora está con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y seguirá teniendo una agenda muy intensa en regiones, en materia económica, en materia de seguridad”, comentó la Vocera de Gobierno.

Reiteró que “depende mucho de la agenda presidencial, pero en eso insisto, más allá de la visita o no al cambio de mando, nuestro objetivo central es mantener una buena relación diplomática con Argentina”.

Antes, comentó el resultado de las elecciones argentinas, asegurando que “reconocemos el proceso electoral que ha llevado a cabo el país vecino”.

“No solamente saludamos el resultado de la elección, sino que valoramos y reconocemos lo que ha sido, un proceso democrático que respetamos profundamente por nuestra vocación democrática”, dijo la ministra Camila Vallejo.

También se refirió al futuro de las relaciones bilaterales con Argentina, las que tildó de “claves”.

“Son fundamentales. Tienen que ser en torno a una relación de amistad para que nuestros pueblos se puedan ver favorecidos”, aseguró la ministra, agregando que “cuando hay buenas relaciones diplomáticas, quienes se ven favorecidos son el desarrollo de nuestros países, y eso es lo que queremos perseverar, profundizar siempre con todos los países”.

Entre las condiciones que deben primar entre los países, dijo que están “el respeto mutuo de las naciones, el respeto a los procesos democráticos, el mantener relaciones comerciales”.

Asimismo, fue consultada respecto de si el futuro embajador chileno en Argentina durante la administración Milei será o no militante de algún partido -la última embajadora fue Bárbara Figueroa, actual secretaria general del Partido Comunista-, lo que no fue confirmado, ni descartado por Camila Vallejo.

“Esto es una atribución a una facultad presidencial que se ve con Cancillería y por lo tanto yo no me puedo adelantar a quién va a ser nombrada o nombrada”, comentó la ministra Vocera y agregó que “más allá de su militancia o no, tiene que asumir una tarea importante en mantener, preservar relaciones diplomática de altura de miras con el país vecino”.