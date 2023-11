El abogado Gabriel Zaliasnik criticó a Iván Moreira (UDI) por sus dichos en contra del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el senador pidió al presidente Gabriel Boric evaluar la posibilidad de declarar persona non grata al diplomático.

“Y si continúa este genocidio de niños y civiles, la opción es romper relaciones con Israel, aunque se puedan molestar algunos mandos de las Fuerzas Armadas y otros. Es su decisión, presidente. Yo lo apoyo junto a 400 mil familias palestinas en Chile”, señaló a través de un video.

Tras ello, Zaliasnik, expresidente de la Comunidad Judía en Chile y exdefensor de Moreira en el Caso Penta, aseguró que es el parlamentario quien “incita al odio”.

“Te sumas a quienes pretenden importar el conflicto a Chile. Duele haber sido tu abogado y haber sido tu amigo. Duele constatar el veneno que alguien te inoculó. Duele no haberme dado cuenta”, sostuvo el reconocido abogado en su cuenta de X.

De acuerdo al entorno del jurista, este mantenía una relación de amistad de 30 años con el senador Iván Moreira.

Ivan, lamentablemente eres tu con estos tuits y mensajes quien incita al odio y te sumas a quienes pretenden importar el conflicto a Chile. Duele haber sido tu abogado y haber sido tu amigo. Duele constatar el veneno que alguien te inoculó. Duele no haberme dado cuenta. https://t.co/cEugfzTpI0 — Gabriel Zaliasnik 🇺🇦🇨🇱🇮🇱 (@gzaliasnik) November 6, 2023

Moreira: “Para ti no existe genocidio de palestinos”

El congresista le respondió a su exabogado, quien también ha participado de otros juicios emblemáticos de Chile como los casos Spiniak y SQM.

“Mensaje recibido y comprendido. Quien trajo la guerra a Chile fue tu embajador. Hace 30 años que he defendido la causa Palestina. Condené y sigo condenando a terrorista de Hamás. No me amenacen. Y para ti no existe genocidio de 10 mil palestinos”, indicó en la misma red social.

Asimismo, Moreira lo increpó por terminar su amistad a través de este medio y no “a la cara”.

“Tengo una profunda gratitud a ti , pero eso no significa que tenga que callar en mis convicciones. Que dios te bendiga y a tus familiares en Israel”, cerró.