La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible un recurso de protección interpuesto por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) contra la resolución de la Subsecretaría de Justicia para terminar su contrato con casas de apuestas.

En una breve resolución, la Tercera Sala del máximo tribunal del país ratificó la decisión de la corte capitalina, en medio de la polémica por el vínculo que tenía el ente rector del fútbol chileno con la empresa Betsson.

Recordemos que en septiembre pasado, la ANFP presentó el recurso de protección, intentando dejar sin efecto la lo ordenado por el Ministerio de Justicia, en medio de la polémica por la legalidad con las casas de apuestas.

Esto, porque la cartera liderada por Luis Cordero instó a la sede de Quilín a “dejar sin efecto” sus contratos con casinos luego de que Superintendencia declarara ilegales a las empresas que operan desde el extranjero.

Incluso, desde la cartera de Justicia amenazaron al ente presidido por Pablo Milad con quitarle su personalidad jurídica si el instructivo no se cumplía en un plazo de 30 días hábiles.

Así las cosas, la ANFP recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero su arremetida judicial fue desestimada en primera instancia luego que el tribunal de alzada decidiera no acoger el recurso de protección del ente rector del fútbol chileno.

“Se desprende que su contenido excede las materias que pueden ser objeto del mismo atendida su naturaleza cautelar, puesto que la solicitud que se realiza abarca aspectos que demuestran que el objeto de la recurrente es impugnar la aplicación de una norma legal, y en especial, atendido lo resuelto recientemente por la Corte Suprema”, señaló la Corte.

Tras el revés judicial, la ANFP adelantó que acudiría ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo, insistiendo en sus reclamos en contra de la Subsecretaría de Justicia.

“En su recurso de protección, la ANFP reclama exclusivamente que el Oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el Subsecretario en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes”, indicó el ente presidido por Pablo Milad.

“Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile”, agregó.

“En este recurso de protección no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”, señalaron.

No obstante, el 11 de octubre pasado finalmente la ANFP terminó su contrato con la casa de apuestas Betsson, que le daba nombre a los campeonatos de Primera y Primera B, además de figurar como uno de los principales auspiciadores de La Roja.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa el término de los contratos que mantiene vigentes con Betsson a contar del 15 de octubre del presente año”, informaron desde Quilín, en un escueto comunicado.

“Lo anterior responde a una decisión de Betsson conforme a los contratos suscritos entre las partes”, agregaron.

Revisa la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema a continuación: