Cantando el himno e izando la bandera chilena, así fue el homenaje que hicieron los simpatizantes del dictador Augusto Pinochet en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Según consignó CNN Chile, el acto tuvo lugar en el sector Los Boldos de la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

Entre los participantes se encuentra el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Cristián Labbé, y la diputada Camila Flores (RN).

Cabe mencionar que este no es el primer acto homenaje -en ese lugar- a Pinochet. Esto porque fue el pasado año 2015 en que familiares y adherentes del dictador recordaron los 100 años de natalicio.

Ese miércoles 25 de noviembre, desde muy temprano, arribaron los simpatizantes, amigos y familiares, incluida Lucía Hiriart, a la parcela Los Boldos. Dicho lugar, uno de los lugares de descanso de Augusto Pinochet.

“Fue un momento de reflexión…”

En conversación con La Tercera, la diputada Flores (RN) aseguró que hubo un grupo “bastante numeroso de personas en la misa en Los Boldos” que fue organizada por la Fundación Pinochet.

“Se hace todos los años (…) fue un momento de reflexión y de pedirle a Dios por la vida de todas las personas que el 11 de septiembre fallecieron, tanto civiles como militares”, agregó.

A continuación, la diputada sostuvo que “fue un momento de recogimiento muy bonito y significativo” y “sobre todo de entender que la patria necesita que se conozca toda la historia y no existan verdades oficiales”.

Finalmente, el exalcalde de Provincia, Cristián Labbé, aseguró no tener ninguna contraindicación para asistir al acto.

“No se contrapone en nada con las medidas cautelares. No he violado ninguna norma cautelar por haber asistido a un acto de manera voluntaria. No se me prohíbe en ningún caso ir a un acto de esta naturaleza”.