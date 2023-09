La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, emitió críticas al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes a quien le atribuyó un mal manejo de crisis, como el visto la tarde de este lunes durante el homenaje de la Sala a Salvador Allende.

“Es una persona que realmente no tiene la fuerza, que no tiene la sabiduría ni el manejo ni expertis para situaciones críticas como esta”, dijo Camila Flores respecto de su colega, el DC Ricardo Cifuentes.

A esto, agregó que “realmente, es como tener a alguien simplemente para que mueva la campanilla, pero no tiene el manejo para determinadas crisis. No tienen ningún sentido tener personas que no sean capaces de respetar las propias reglas internas de la Cámara”.

Cabe recordar que, en medio del homenaje al expresidente y exdiputado Salvador Allende, el diputado UDI Gustavo Benavente fue amonestado y censurado. Esto luego de utilizar el tiempo de su partido para recordar hechos previos al golpe de Estado de 1973 y que daban cuenta de la gestión de Allende.

Respecto de los últimos hechos y opiniones sobre la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, la diputada Camila Flores dijo que “va a ser muy difícil que en el país pudiésemos llegar a una posición única y me parece sano que cada uno, cada sector, tenga su visión respecto al 11 de septiembre”

Agregó que “en una democracia tiene que ser así, no puede existir una verdad única u oficial. Lo que hubiese esperado es que se genere en el marco del respeto porque, yo entiendo a la izquierda que quiera hacerle homenaje a Salvador Allende, cosa que no comparto, no creo que sea un demócrata o un gran Presidente, pero lo respeto”.

De igual forma, la parlamentario dijo esperar de parte de la izquierda el mismp respeto “cuando tengamos una visión distinta, cuando queramos hablar, dar un discurso con una visión crítica respecto al gobierno de la UP”.

“Lamento decirle al gobierno y a los parlamentarios oficialistas que perdieron esta batalla cultural, porque al tener una encuesta CADEM donde el 51% de los chilenos considera que era imposible pensar que no existiera intervención militar, quiere decir que es la peor derrota para este gobierno después de los 50 años”, dijo Camila Flores.