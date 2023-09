La exconvencional Teresa Marinovic, criticó las publicaciones que ha hecho el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre las enmiendas del Consejo Constitucional en torno a la protección de las víctimas de la delincuencia y el terrorismo, entre otras.

Recordemos que el actual órgano que redactará la nueva propuesta de nueva Constitución tiene mayoría republicana, quienes han impulsado algunos artículos que han causado controversia en ciertos sectores.

Según consignó La Tercera, Marinovic le escribió un mensaje por WhatsApp al excandidato presidencial, sin embargo, este no le contestó, y la filósofa utilizó su cuenta de X (exTwitter), para mostrar sus descargos.

Este video al igual que tu tweet reciente @joseantoniokast, en que señalas que “desde hoy las víctimas” “tendrán apoyo” es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada. https://t.co/xqwrR9Z3Zx — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

“Este video, al igual que tu tuit reciente @joseantoniokast, en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’, es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el Consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada”, tuiteó la exconvencional junto a un video que subió Kast y que dice “Al fin “DefensoríaVíctimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico”.

Si bien Marinovic es independiente, en el primer proceso constitucional fue electa en un cupo de Republicanos, siendo bastante cercana a las ideas del partido de oposición. No obstante, los últimos comentarios de la filósofa en sus redes sociales, demuestran un distanciamiento con la coalición de José Antonio Kast.

Quiebre entre Teresa Marinovic y José Antonio Kast

Durante la extinta Convención Constitucional, el excandidato a La Moneda apoyó férreamente la candidatura de la columnista. “Es un gran nombre , que va a generar gran adhesión en los ciudadanos”, señaló Kast en enero de 2021.

Incluso, se le vio en varias ocasiones acompañándola en las actividades en terreno.

Asimismo, Marinovic también respaldó a Kast para las elecciones presidenciales de 2021.

No obstante, el quiebre o alejamiento entre Marinovic y el Partido Republicano, se dio tras el inicio del proceso constituyente.

Cercanos a la exconvencional relatan que a Teresa no le molesta el contenido de las enmiendas, sino que se dé por hecho que ya son parte de la realidad. Siendo que deben pasar por otros procesos antes que lleguen al texto final.

“La mayoría de las veces hemos coincidido en términos políticos, y siempre he admirado su coherencia, su valentía y su calidez. Pero ahora último, creo que tanto él como el partido han equivocado el camino. En todo caso, lo que me impulsó a manifestar públicamente y duramente mis diferencias, no fue eso, sino la publicación de información engañosa”, comentó Marinovic a La Tercera.

En ese sentido, la columnista precisó que “primero, porque estimo que la verdad es un límite que no se debería traspasar. Segundo, porque eso puede inducir a las personas a aprobar un texto sobre la base de normas que quizá ni siquiera se aprueben. No juzgo intenciones, lo que es un hecho es que el partido ha publicado y Kast difundido no solo uno sino varios videos de este tipo”.

Enmiendas del Consejo Constitucional

Cabe mencionar que la última vez que la exconstituyente se reunió con Kast fue en junio de este año. “Lo que haya hablado personalmente con él queda en el ámbito personal. Solo lo comento para hacer presente que hablé públicamente cuando vi que no había coincidencia posible”, indica.

El excandidato presidencial utiliza sus redes sociales para detallar y “destacar” las enmiendas que se han ido aprobando en las comisiones del Consejo Constitucional, como por ejemplo, la del “fin a las contribuciones”.

“A ratos da la impresión de que todo vale por un Apruebo. Y esto me parece inaceptable. Comprendo perfectamente las razones de quienes consideran óptimo que el proceso termine así, con un texto aprobado. Pero no me parece tolerable que eso se haga a cualquier precio (…) Me preocupa ver que se les asegure a los chilenos que no pagarán más contribuciones, cuando es una norma que ni siquiera ha sido votada en el pleno y que según norma transitoria de los propios republicanos se aplicaría en seis años más, gradualmente, y previo envío de un proyecto de ley por parte del Presidente de turno”, explica Marinovic.