El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó las declaraciones que realizó el presidente Gabriel Boric al tildar de “cobarde” al exmilitar condenado por el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, Hernán Chacón, que se quitó la vida ayer cuando iba a ser detenido.

Los dichos de Kast fueron emitidos en el programa de Republicanos llamado “Semana RE, el REpaso semanal noticioso”, que se transmite por Youtube.

“Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán. Y así lo ha repetido en distintas ocasiones. Por eso yo solamente puse ayer un tuit con la palabra cobarde”, manifestó el fundador del Partido Republicano.

“¿Sería capaz de ir a decirle a la familia de la persona que se quitó la vida, lo mismo que dijo en público? Utilizando una tribuna que no le corresponde, yo creo que no. Porque él, también, me consta que es una persona que tiene sentimientos, más allá de que se equivoque, yo creo que no sería capaz de ir a decirle a la familia (…) lo que dijo en público”, añadió Kast.

Así también cuestionó que se haya decretado duelo nacional por alguien que fue “diputado”, haciendo referencia a lo anunciado por el jefe de Estado tras el fallecimiento del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

Incluso Kast escribió ayer en su cuenta de Twitter la palabra “cobarde”, luego de las declaraciones del Presidente de la República.

Recordemos que ayer el mandatario, durante el velatorio del presidente del PC, dijo que “Guillermo Teillier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia“.