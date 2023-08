Aunque no fue un consenso, distintas voces del oficialismo valoraron el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Además, llamaron a la oposición a "terminar el show" y sentarse a dialogar.

Distintas voces del oficialismo valoraron el cambio de gabinete -tercero durante la administración- realizado esta jornada por el presidente Gabriel Boric.

El jefe de Bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, dijo que esta modificación ministerial “debe dar inicio a un nuevo ciclo de acuerdos en nuestro país” y “que la oposición deje de poner excusas y colabore”.

“El desafío de mejorarle la vida a las personas requiere de poner los intereses de Chile por sobre los pequeños intereses partidistas. Confiamos que los nuevos ministros estarán a la altura del desafío”, agregó el socialista.

Por su parte, desde Convergencia Social, la diputada Emilia Schneider dijo que el cambio de gabinete se realizó “para fortalecer el trabajo en distintos ministerios de nuestro Gobierno”.

Junto con desearle éxito a los nuevos secretarios de Estado, la parlamentaria envió un mensaje a la oposición. “Espero que con esto se termine el show de la derecha. Basta ya de buscar excusas, basta ya de desviar el debate de lo que realmente importa”.

Agregando “espero la derecha esté a la altura, acoja el llamado el diálogo y podamos avanzar por el bien de Chile”.

Finalmente, el presidente de Comunes, Marco Velarde, comentó que “el Frente Amplio es el que se fortalece cuando sus ministros ocupan buenas posiciones”.

“Hoy ya no hay más excusas (…) mañana la derecha tiene que sentarse con el Presidente a discutir sobre el pacto fiscal y sobre la reforma previsional, no hay excusa. La ciudadanía está esperando para que estas medidas lleguen”, agregó.

Respecto a voces de oposición, que siguen pidiendo modificaciones en el Ejecutivo, Velarde respondió: “¿Quién está pidiendo más? Esto no es como un león que permanentemente hay que darle comida, la derecha puede decirle al Presidente cómo tiene que conformar su gabinete”.

Cambio de gabinete: “Incomprensible que no se modifique a nadie del Comité Político”

Quien no estuvo de acuerdo fue el senador socialista Fidel Espinoza, quien aseguró que “los problemas que tiene el país, los problemas que tiene el Gobierno, no están en esos cuatro ministerios que se cambiaron”.

“Los problemas que tenemos son políticos y es bastante incomprensible que no se modifique a nadie del Comité Político. Es absolutamente incomprensible”, sostuvo.

Agregando que se debe respetar porque “son prerrogativas exclusivas del Presidente, pero eso no significa que no podamos opinar y decir que efectivamente no se está entendiendo absolutamente nada”.

Finalmente, Espinoza dijo que espera que el mandatario “no se equivoque” porque “hay responsabilidades políticas en otros ministerios”, pero destacó que “es él el que toma las decisiones y determina si se cobran esas responsabilidades políticas o no”.

“Yo espero que los hechos que van a seguir ocurriendo en los próximos meses, el Caso Fundaciones, no terminen por darme la razón porque en todos estos meses hemos dicho cosas que han sido verdad, que están ocurriendo y que se han ido intensificando y nunca el Gobierno ha querido escucharnos”, concluyó.