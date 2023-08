Desde el Frente Amplio destacaron y entregaron su apoyo a Giorgio Jackson tras su salida del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) durante la tarde de este viernes, y advirtieron que ya “no hay excusas para que los partidos de derecha se resten del respaldar un pacto tributario”.

La diputada Maite Orsini, a través de redes sociales, si bien lamentó la renuncia presentada por el extitular del Mideso, aseguró que “seguirá siendo un tremendo aporte desde donde esté”.

“Esto engrandece a nuestro compañero Giorgio Jackson. Ahora no hay excusas para no respaldar el pacto tributario y la reforma de pensiones”, aseveró.

Misma postura manifestó el diputado Diego Ibáñez, quien valoró la gestión Jackson y dijo que espera que con esta decisión “se acaben los chantajes de la derecha”, para dar paso a las necesidades importantes de la población.

“Agradecemos la gestión del -ex- ministro Giorgio Jackson. Sabemos que la derecha lo ha chantajeado, lo ha calumniado, y nosotros respaldamos su trabajo. Como Convergencia Social, como Frente Amplio, agradecemos todo el trabajo, la dedicación, su lucha política desde que era dirigente estudiantil”, destacó.

“Ahora la derecha ya no tiene más excusas para restarse de un pacto tributario que termine con la evasión y elusión tributaria. No tienen más excusas para terminar con el sistema de AFP y aprobar las reformas de las pensiones con todas las modificaciones que queramos hacerle”, advirtió.

“Hoy la derecha ya no puede seguir chantajeando, porque el daño que se le hace no es ni siquiera al propio -ex- ministro Jackson, es al pueblo chileno, a quienes quieren acuerdos para que avancen los derechos sociales y resolvamos de una vez por todas los problemas y los dolores de la gente, y dejar la pelea pequeña”, recalcó.

“Respaldamos la decisión (de Giorgio Jackson), sabemos que fue un gesto de nobleza para avanzar en acuerdos, y en ello vamos a seguir trabajando arduamente como él también nos enseñó desde su lucha en el movimiento estudiantil”, concluyó.

Por su parte, el parlamentario Jaime Sáez, aseguró que Jackson, durante el tiempo que estuvo en el cargo de Gobierno, mostró compromiso y liderazgo en diferentes emergencias que requirió el país.

“Sentar las bases para un sistema nacional de cuidado, el combate frontal a la extrema pobreza de nuestro país, su producción efectiva, su compromiso y tremendo liderazgo en momentos en que el país necesitaba de sus representantes, por ejemplo, en los últimos incendios forestales, en las últimas inundaciones también”, explicó.

“Eso habla del compromiso que ha tenido y que sigue teniendo Giorgio Jackson con el proyecto político que encabeza el presidente Gabriel Boric. Su renuncia es también una muestra grande también de liderazgo en momentos en que muchos pretenden darse gustos personales. Él antepone al país a su propia posición, y eso habla bien del liderazgo político de Giorgio Jackson”, detalló.