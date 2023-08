Este 9 de agosto, y en forma simultánea, las organizaciones sociales “No Más Abuso Infantil”, “Derecho al Tiempo y Red de Sobrevivientes Chile” entregaron cartas a los 3 poderes del Estado por las brutales cifras de abuso sexual infantil que exhibe nuestro país.

A lo anterior, acusan la fuga de recursos y la falta de voluntad para establecer un sistema de garantías integrales para niños y niñas, pese a todos los acuerdos internacionales suscritos por Chile.

Según la fundación Amparo y Justicia, en Chile cada día más de 100 niños y niñas son víctimas de delitos sexuales, la cifra más alta registradas en la historia de nuestro país, y conforme a la OMS, solo el 5% de estos abusos se denuncian.

Por eso, las organizaciones que trabajan con la infancia piden al Estado dar prioridad a las leyes que protegen la infancia, a la aplicación de la normativa, considerando el interés superior de niños y niñas y la promoción de políticas públicas en favor de la niñez.

Vinka Jackson, representante de Derecho al Tiempo, recordó que “hace un mes se cumplieron 5 años desde la promulgación de la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil”.

“Esto transforma a Chile en un modelo para otras naciones como España y Argentina y participe fundamental en la acción global para poner fin definitivo a la prescripción del abuso sexual en la niñez; sin embargo, las cifras revelan que las instituciones han fallado”, criticó.

La diputada Erika Olivera, quien ha trabajado con las organizaciones que combaten el abuso sexual infantil, señaló que llegó el momento de sincerar las cosas.

“No nos contemos cuentos, en Chile lamentablemente los NNA no son prioridad. Ellos no acaparan portadas en los medios de comunicación y, normalmente, no llaman la atención del mundo político, a menos que haya otros intereses de por medio”, fustigó.

Agregó que la evidencia más clara de ello es la pasividad ante el “cambio cosmético” de Sename, los problemas de instalación de Mejor Niñez y el saqueo y enriquecimiento a costa de los NNA más vulnerables, acusó.

Hoy hicimos un llamado a la férrea defensa de la infancia en Chile junto con @NoMAS_ASI_CHILe @derechoaltiempo. Las cifras de abuso son alarmantes y no pueden seguir permitiéndose, de lo contrario estaremos destinados como país al fracaso. #yomeunoal9deagosto pic.twitter.com/50jfhnLY0y — Erika Olivera Diputada (@erikaoliverad) August 9, 2023

“Gracias a la inoperancia de nuestras instituciones, inescrupulosos que aseguran velar por la infancia se burlan de ella generando corporaciones y fundaciones, cuyo único objetivo es defraudar al Estado. Nunca es aceptable el fraude, pero es infame cometerlo a costa de niños y niñas”, añadió.

La parlamentaria, además, dio a conocer un nuevo proyecto de ley que tiene por fin declarar el 9 de agosto como el Día de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes.

Este ya cuenta con el patrocinio de las diputadas Carla Morales, Carolina Tello, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, Francesca Muñoz y el Diputado Juan Irarrázaval.