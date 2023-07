Un considerable desplome registró el número de aspirantes a Carabineros, desde el año 2019 a 2022. Todo respondería a coletazos del denominado Estallido Social y el fraude al interior de la institución policial.

Según información a la que logró acceder BioBioChile vía Transparencia, el número de personas inscritas en 2019 fue de 12.847, de las cuales 36,96% fueron mujeres y 63,04% hombres.

En comparación a 2022, el desplome es tremendo. El número fue 5.881. De estas, 38,68% son mujeres y 61,32% hombres.

En 2020, la caída en la cifra fue notable, con apenas 5.554 personas en proceso de inscripción.

Un año después, la cifra repuntó un poco, sin embargo, no llegó a lo de antes: los inscritos en 2021 fueron 6.075.

Una constante que se registra en el análisis de los datos, es que la región del Bío Bío es la que más personas se anotaron en el proceso de inscripción, sin embargo, igual se fueron a la baja.

Las regiones que registraron las mayores cifras en 2019 y 2022 son las siguientes:

Según los datos recopilados por BioBioChile, respecto de los postulantes seleccionados, las cifras de 2022 son una quinta parte de los de 2019.

Hace 4 años, el número de seleccionados fue de 3.757, pero en 2022 bajó a 682, literalmente un declive brutal del 81,85%.

En 2020 y 2021, el número de postulantes seleccionados a Carabineros fue de 1.650 y 1.206 respectivamente.

Esta baja se condice con lo ya mencionado: el descontento por situaciones que se registraron durante el “estallido social” y la seguidilla de polémicas que envuelven a la institución, como el mencionado “Pacogate”.

BioBioChile contactó a Carabineros y pese a que hasta el cierre de la nota no hubo una respuesta oficial, fuentes de la institución dijeron que efectivamente la baja de 2019 a 2020 se atribuye al 18-O.

Incluso, según la encuesta CEP de diciembre de 2019, en el ítem “¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o instituciones en respuesta a la crisis que comenzó en octubre de 2019?”, con respecto a Carabineros, solo un 11% respondió bien o muy bien, mientras que un 67 mal o muy mal.

De 2020 a 2021 se sumó la pandemia por covid-19, ya que por las restricciones sanitarias se complicó tener plazas para todos los postulantes seleccionados, indicaron fuentes de Carabineros.

Este 2023, el general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, informó modificaciones a los requisitos para postular a la institución.

Entre los principales cambios está que disminuyó la estatura mínima de 1,65 a 1,60 metros en los hombres y de 1,55 a 1,50 en las mujeres.

También aumentó la edad máxima para postular, quedando en 30 años tanto para hombres como mujeres.

Los requisitos para postular son los siguientes:

– Ser chileno

– Ser soltero

– Tener entre 18 y 30 años (al 1 de febrero del año de ingreso).

– Para hombres estatura mínima de 1.60 metros y mujeres 1.50 metros.

– Situación militar al día (varones).

– Estar cursando o haber aprobado cuarto medio.

– No tener tatuajes visibles en cara, cuello y manos.

– Tener condición física y mental compatible con la profesión.

– No haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito y no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria o calificación deficiente.

– Rendir o haber rendido algunas de las Pruebas PDT o PAES, con no más de 2 años de anterioridad.