El Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a Sebastián Piñera asegurando que como Gobierno están “preocuados de la gente”, y “no de polémicas absurdas”, a raíz de que el exmandatario tildó a la actual administración de llegar al poder con “promesas populistas”.

La respuesta de Gabriel Boric se dio durante su visita a la región del Bío Bío, específicamente en la comuna de Alto Bío Bío, desde donde aseguró que “estamos acompañando a la gente que perdió animales, en algunos casos tuvo daño a las viviendas y estamos preocupados de la gente, de sus problemas y no de polémicas absurdas que nada construyen, nada ayudan a la gente que lo necesita hoy día”.

Cabe recordar que la declaración del exmandatario se dio a través de una carta publicada en El Mercurio, en el contexto del paro de labores que realizó durante 24 horas el Colegio de Profesores. En la misiva, Piñera asegura que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un Gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir”.

Ante esto, Gabriel Boric aseguró que “no tengo nada que decirle, me preocupa más la gente que el expresidente”. En cuanto a la modalidad del emplazamiento, que no fue directo, sino que a través de un medio de prensa, Boric aseguró que “cada uno a la altura de… Eso lo juzgará la historia”.

Por último, el Mandatario reiteró que “lo que me parece es que en Chile debiéramos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, los que tienen pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes, que de andar peleando con la prensa, esa por lo menos es mi preocupación, esa es la manera en la que yo voy a actuar y ustedes pueden ver que estamos en terreno, preocupados de eso y no andar peleando ni con expresidentes ni con otras personas”.

La respuesta de Boric se suman a las palabras dichas por la ministra del Interior a Piñera, quien aseguró que “si fuéramos un gobierno populista hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos”.

“Somos un gobierno responsable, que ha reducido, que ha hecho un esfuerzo de ordenamiento fiscal único en el mundo. Somos reconocidos en el mundo entero por esa medida y eso creo que habla por sí solo”, añadió.