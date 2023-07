El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que la UDI está “obsesionada” con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego que enviaran una carta pidiendo la salida del secretario de Estado. Todo esto en medio del robo de computadores que afectó al edificio del Mideso.

Recordemos que el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que no dialogarán con La Moneda hasta que Jackson deje su cargo.

“El gobierno va a insistir en ese diálogo, vamos a insistir en la promoción de buenas iniciativas para mejorar la calidad de vidas de todos los chilenos y chilenas, y si hay quienes quieren pasar otro tipo de cuentas, se obsesionan con un determinado ministro, y renuncian a la obligación de construir un mejor país, sinceramente lo lamento”, manifestó Elizalde.

Así también indicó que “este partido en particular no ha tenido una voluntad muy constructiva en estas materias, pero me parece inadmisible cuando se renuncia al diálogo y se actúa bajo la lógica del chantaje”.

“Cuando se plantea que se va a dejar de dialogar, la pregunta es: ¿Vamos a dejar de dialogar para resolver los problemas en educación, en salud, en pensiones, porque un partido político tiene una obsesión con un ministro de Estado?”, recalcó el líder de la Segpres.

A Elizalde le “parece que no es una actitud constructiva y no es lo que el país necesita. En Chile debería existir una actitud de diálogo para hacernos cargos de los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana”.

Por su parte, Vallejo dijo más temprano que “a estas alturas estamos hablando de fijaciones contra un ministro de Estado. Es complejo que un partido político o que la política no sea capaz de resolver los problemas ciudadanos, porque existe una fijación contra un ministro”.