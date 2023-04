La senadora Fabiola Campillai llegó este jueves hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para ingresar la solicitud de desafuero en contra de la diputada María Luisa Cordero.

Recordemos que la polémica se generó el 22 de marzo pasado, luego de los cuestionados dichos de Cordero, quien aseguró en un programa radial que la parlamentaria “no es totalmente ciega”.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, aseguró en radio El Conquistador.

Luego de unas semanas, finalmente esta jornada, la senadora junto a su abogada concurrieron a interponer la solicitud de desafuero, para luego dar paso a una querella por injurias con publicidad.

“Primero se tramita el desafuero y luego se derivan los antecedentes para que se dé curso a la querella por injurias con publicidad que consta en la misma solicitud”, explicó la abogada de la senadora, Alejandra Arriaza.

“Las expresiones vertidas por la diputada Cordero están marcadas por un ánimo injuriandi, es decir, la intención de deshonrar, menospreciar y otorgar falsos antecedentes respecto de la senadora Capillai”, agregó.

“Cuando yo supe de los dichos de la de la doctora, fue un ataque terrible, fue un ataque muy violento, un ataque discriminatorio y además revictimizante”, señaló por su parte la senadora.

“Y no tan solo para mí, sino también para mi familia, que sufrió, al igual que yo, porque mis hijos también tienen redes sociales y ellos escuchan, ven todo lo que allí está”, agregó.

“Ella es una persona negacionista, lo cual no puede ocurrir porque aquí no estamos hablando de un caso que no ha tenido justicia. Mi caso ya tuvo justicia, fueron más de tres meses de juicio, el cual ya tiene al agresor tras las rejas”, acotó Campillai.

“Entonces no puede ella desconocer todo lo que ha ocurrido y menos, menos decir que yo tendría un ojo que veo claramente lo que dijo ella hoy”, replicó.

En ese sentido, aseguró que “no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega. Es ella quien va a tener que demostrar que yo veo y les garantizo y les aseguro que va a perder esta querella”.

“Esto no puede volver a ocurrir. Soy víctima de violación a los Derechos Humanos de parte del Estado, y no podemos volver a revictimizarlos porque aquí no ha habido justicia aun para las demás víctimas”, fustigó.

“Soy uno de los pocos casos que ha tenido justicia y no podemos desconocer eso”, añadió.

“Ella es una doctora la cual sabe que no puede dar un diagnóstico en público y menos por un medio. Pero, sin embargo, lo hizo. Y ella jamás ha sido mi doctora como para dar un diagnóstico falso, erróneo y bueno, hoy estamos aquí para que ella se enfrente a la Justicia y pida disculpas por todo lo que dijo”, concluyó Campillai.