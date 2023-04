En la conversación de domingo con Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier abordó la actualidad política del país.

En cuanto a la próxima elección de los consejeros constitucionales, que se realizará el 7 de mayo, el presidente del PC aseguró que existe escepticismo ante “una elección importante”, indicando que puede definir una nueva Constitución para Chile, pero “tal vez no con las características que nosotros queríamos“.

Además aseguró que existiría un peligro ya que “la derecha y sus aliados” de alguna manera pueden “obtener los 2/3 de los consejeros. No es tan fácil para ellos, pero puede darse y los únicos que podemos impedir eso somos nosotros”.

“Un consejero, una consejera puede hacer la diferencia” por lo que, durante estos días, el Partido Comunista y sus aliados debe “alcanzar la mayor cantidad de consejeros” para evitar el “triunfo de la derecha en toda la línea”, dijo.

En cuanto a los partidos opositores, Teillier comentó que de “Chile Vamos, me imagino que todavía están porque se apruebe”, en tanto el PDG “está mirando esto como una confrontación electoral”.

Luego está “Kast y los Republicanos, la ultra derecha, que no se sabe lo que van a hacer. Si se van a pegar a Chile Vamos o van a boicotear el Consejo Constitucional para dejar las cosas como están y que quede vigente esta Constitución pinochetista que nos rige hoy”.

Plan nacional del litio

El timonel comunista también tuvo palabras para el recién anunciado plan nacional del litio y en ese sentido indicó que “se impone el dominio del Estado. Algunos han hablado que se está nacionalizando el Litio y eso no es así, el Litio es chileno”. Además señaló que si la política del litio se implementa como está previsto, los ingresos serán “similares a los del cobre, muy parecidos”.

Recordando el rechazo de la oposición a la reforma tributaria “con el apoyo de los empresarios”, Teillier comentó que ahora los mismos “salen a gritar porque dicen que no se les considera, que se les mira en menos (…) ellos quieren tener ojalá todo el litio, que se les entregue en bandeja y no pagar impuesto. Por donde se mire, es una posición retrógrada de la derecha“.

Complementando que la derecha “ha tratado de frenar toda la puesta en práctica del programa de Gobierno” por lo que “hay que mantenerse firme y crear una correlación de fuerza que haga que esto sea posible”.

Delincuencia

El presidente del Partido Comunista se refirió, además, al Plan Calles Sin Violencia y valoró que empiece en Santiago porque “ha recibido el mayor impacto de la migración”, aún así indicó que no es que se hable mal de los migrantes pero que “vienen algunos que son delincuentes en sus países o no tiene cómo sobrevivir. Necesitan vivir con sus familias, entonces instalan el comercio ambulante” y ahí “se produce la delincuencia”.

En cuanto a la implementación, indicó que “es una cuestión que tiene que ser vista por toda la sociedad, por toda la institucionalizad, el Gobierno central, los municipios y también los gobernador”.

En ese contexto, afirmó no saber lo que hacen los gobernadores. “No he visto que los gobernadores jueguen un papel muy activo además de decir que hay delincuencia y que hay comercio ambulante, pero no los veo tomar medidas eficaces (…) aquí el esfuerzo tiene que ser porque todo el mundo se vuelque a dar soluciones“.

“El proponer fórmulas sin ir a la práctica tampoco sirve mucho porque vamos a seguir entonces cada uno de nosotros como un comentarista de fútbol (…) me parece bien importante que se de inicio a esto y que la opinión pública sepa que es un esfuerzo grande por dotar a los municipios sobretodo, de herramientas para atacar estos problemas tan complicados para la sociedad”, dijo.

Respecto a la oposición, “son los primeros en hablar de la delincuencia (…) pero rechazan el establecer fondos para llevarlo adelante“. Agregando que “es pura demagogia que un partido político reclama por la delincuencia, pero se niega a entregar los fondos necesarios para atender esos problemas”.

Las dos almas del Gobierno

Consultado por las dos almas del oficialismo, Guillermo Teillier sostuvo que “hay un esfuerzo indudablemente por establecer una mayor coordinación entre estas fuerzas, una mayor discusión, una profundización respecto a lo que hay que hacer de aquí en adelante, sobretodo en cómo vencer las dificultades que le pone la derecha al Gobierno (…) va a estar marcado por la elección (del 7 de mayo)”.

En cuanto al nombramiento de Álvaro Elizalde como ministro, dijo que “tiene que jugar un papel importante en el Congreso, no es fácil, no la va a tener fácil porque tiene que llevar adelante la aprobación de varias cosas (…) va a tener que hacer un esfuerzo”.

“Él acaba de dejar la presidencia del Senado, tendrá alguna lista para poder dialogar o convencer a la derecha para que deje de ser tan profundamente retrógrada. Es un cambio que se veía venir, para mí por lo menos no fue una sorpresa”, concluyó.