El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los dichos del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, en torno a la paralización de la ciudad por los hechos delictuales que han afectado a la zona. "No corresponde que los actores políticos ocupen los problemas, no para resolverlos, sino para agravarlos", manifestó Monsalve.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció por la paralización en Calama y los cuestionamientos del alcalde, Eliecer Chamorro, a las medidas propuestas por el Gobierno ante la crisis de seguridad.

De hecho, la ciudad amaneció este viernes con barricadas, cortes de ruta en sus principales accesos y una movilización contra la delincuencia que se articuló con una inusitada rapidez luego del tiroteo en una comisaría y el terminal de buses, incidente que terminó con dos fallecidos y cinco heridos.

A raíz de esto, el subsecretario dijo que “no corresponde que los actores políticos ocupen los problemas, no para resolverlos, sino para agravarlos. Ocupen las crisis, no para sacar al país de la crisis, sino para profundizar la crisis”.

“El Gobierno es muy respetuoso de los derechos ciudadanos de manifestación, pero le hace un llamado de responsabilidad a los actores políticos, porque cuando detrás de las movilizaciones hay personas que tiene responsabilidades políticas y ocupan los problemas para agravarlos (…) cuando la responsabilidad es sacar de la crisis al país”, añadió Monsalve.

Monsalve y paro en Calama

Chamorro cuestionó las medidas propuestas por el Gobierno ante la crisis de seguridad que se vive en la zona.

Respecto al anuncio de más policías, el jefe comunal aseveró que los vecinos califican de “insuficiente” la medida. “El grupo ha estado en Calama: está en un periodo determinado y luego se va, e inmediatamente aparece el delito violento”, sentenció.

Pese a que algunos han responsabilizado al alcalde por la paralización de la ciudad, el edil señaló que se trata de una movilización “muy espontánea y natural”.

“Lo único que pido es que implementemos decreto de emergencia en seguridad por territorio, así como se hace por concepto de catástrofe”, señaló.

No obstante, su propuesta de Estado de Excepción recibió una negativa tajante por parte del subsecretario Manuel Monsalve, quien viajó ayer a Calama para anunciar la llegada de más efectivos policiales.

“Alcalde, no me convenza (…) creo que esa no es la mejor respuesta”, le habría respondido la autoridad de Interior.

Recordemos que este viernes, el presidente Gabriel Boric anunció medidas de seguridad para Calama como mayor dotación de funcionarios policiales y enfatizó la incorporación de la ciudad en el Plan Calles Sin Violencia.