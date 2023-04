Fueron semanas de cuestionamientos al intento de compra de la Clínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago, hasta que finalmente la jefa comunal anunció que desistía de continuar con el proceso.

Lo anterior luego de que Contraloría General de la República (CGR), tras una serie de presentaciones ante el ente fiscalizador, decidiera objetar la adquisición del inmueble a raíz de su injustificado precio.

Las consecuencias fueron inmediatas, y la alcaldesa Hassler anunció la remoción del director jurídico del municipio, Jean Pierre Chiffelle, y del secretario de planificación comunal, Luis Mayorga.

Esto como una determinación para establecer responsabilidades políticas y técnicas. Pero a raíz de la determinación llegaron también los golpes desde la oposición.

Solicitudes de oposición

Primero fue la petición de los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Marta Bravo y Daniel Lilayu, quienes llamaron a los concejales de Santiago a presentar una denuncia por notable abandono de deberes.

Luego fue el anuncio de los parlamentarios Republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, quienes dijeron que pedirán la formalización de Hassler por fraude al fisco, pese a que no se concretó ningún negocio ni se realizaron pagos por el inmueble.

La defensa de Teillier por Clínica Sierra Bella

Ante esto el presidente del PC, Guillermo Teillier, salió a la defensa de la jefa comunal y también miembro del partido, asegurando que no han cometido delitos, y que si bien hubo algo malo en la negociación, la actual polémica mediática responde a un aprovechamiento de la derecha en búsqueda de un empate por los casos de corrupción de sus miembros.

“Hay que tener en cuenta el odio que la derecha desató contra Irací el mismo día en que ella ganó la alcaldía, que se la arrebató a un conspicuo representante de la Derecha, y que empezó a hacer campaña de inmediato en contra de Irací Hassler y que la culpó de todos los males de la comuna, cuando no llevaba ni un mes”, señaló en una entrevista a Radio Nuevo Mundo.

“Ahora algo hubo malo en esa negociación, indudablemente y esto lo aprovechó la derecha para de inmediato golpear a Irací Hassler acusándola de poco menos que le estaba poniendo carretas a las finanzas del municipio, lo que no es verdad. No se ha gastado ningún peso del municipio en la compra de ese edificio”, agregó.

Teillier recalcó que se han seguido los conductos y enfatizó en que no se han cuestionado los procesos del intento de compra, sino que fue el precio.

“La alcaldesa se puso a disposición de lo que dijera la Contraloría. La Contraloría estableció que era un gasto excesivo (…) En ese caso la alcaldesa decidió echar pie atrás en la compra porque había una determinación de Contraloría (…) Ahora la Contraloría no cuestionó el proceso que hizo el municipio, en ningún aspecto, no rompió ninguna norma”, dijo.

El empate

El presidente del PC aseguró que no pueden acusar a la alcaldesa de algo que simplemente no se ha llevado a cabo, y no la pueden poner en el mismo lugar que otros casos como el del RN Raúl Torrealba en Vitacura, donde hubo robo y apropiación de fondos del Estado.

“Nunca hemos estado metidos en ese tipo de cosas, no somos nosotros los que hemos robado recursos del Estado o de alguna potra institución (…) Hemos pasado lo prueba de la blancura como se dice, sometiéndonos a todo lo que la justicia nos ha pedido (…) Yo confío mucho en Irací Hassler. Tendrán que despejarse las dudas, hay un juicio. La forma en que encaramos los juicios es con la verdad, es con la verdad no con mentiras, y eso es lo que hemos hecho siempre”, sentenció.