Una dura discusión mantuvo este lunes el senador del PS, José Miguel Insulza, con uno de los secretarios del Senado, Julio Saona, luego que el primero lo increpara por mostrarse a favor de la oposición durante la votación de indicaciones a la ley Naín Retamal en la Comisión de Seguridad del Senado.

El problema se originó cuando se discutía sobre una indicación para modificar las condiciones para que un reo obtenga algún tipo de indulto, algo que Insulza consideró inadmisible, por lo que reclamó al presidente de la comisión, Felipe Kast.

Ante este reclamo, intervino Saona, quien aseguró que la norma era admisible, lo que generó la molestia de Insulza, quien también afirmó que la indicación se alejaba de la idea matriz del proyecto Naín Retamal.

Julio Saona: “Me aparece que la indicación es admisible y el mérito de la misma la juzgarán ustedes, pero no hay inconstitucionalidad en el planteamiento”

José Miguel Insulza: “¿Usted cree que esto está dentro de las ideas matrices del proyecto?

JS: “Cuando se añadió al proyecto, a la moción original, la moción Naín, la moción Retamal, el proyecto quedó con un ámbito bastante amplio”

JMI: “Perdón secretario, yo creo que está exagerando la amplitud de esto, yo creo que realmente preferiría que el presidente diera la opinión de esto. Usted hasta ahora me ha demostrado solamente que está de acuerdo con un lado del sector. Señor secretario le declaro formalmente que su opinión no me merece ninguna valoración, pido que el presidente (de la comisión) se pronuncie”

Felipe Kast: “Yo me voy a pronunciar, pero le pido respeto al secretario”

JMI: “Sí, pero que nos respete a nosotros y no nos diga cosas que son completamente absurdas”.

JS: “El reglamento contempla que el secretario pueda hacerse cargo de profesiones cómo las ha hecho el senador Insulza. Desde luego no comparto las expresiones del senador Insulza, creo que son injusta, creo que son ofensivas. Yo soy funcionario más de 30 años del Senado, he podido colaborar con senadores de distintos signos políticos y siempre se ha hecho en buenos términos, nunca he recibido ningún reclamo del tipo que hoy se ha formulado, lo rechazo y lamento, más tratando de un senador por el que siento profundo respeto”.