El pasado viernes varias familias de Laja en la región del Bío Bío, comenzaron un fin de semana lleno de dolor y angustia. Esto, debido a que poco a poco sus perros comenzaron a convulsionar, vomitar y caer inconscientes hasta encontrar la muerte, sin saber el motivo de tal pesadilla.

La situación comenzó a expandirse, resultando 25 animales muertos, muchos de ellos pertenecían a un hogar que los cuidaba y entregaba amor, pero otros sin la misma suerte, vivían en la calle abandonados.

La presidenta de la agrupación Dulce Huella de Laja, Camila Lagos, comentó a Radio Bío Bío que en medio de todo el revuelo que provocó esta repudiable acción los últimos días, su foco es poder dar con o las personas que causaron este irreparable daño.

“La mayoría de los animales estaban dentro de sus casas, de sus patios y ellos se enfermaron. Algunos perritos callejeros que vivían cerca en los sectores igual empezaron con los mismos síntomas,” expresó.

Agregó que “no tenemos una explicación clara, quién fue, qué pasó, alguien andaba caminando en terreno y encontró pedazos de carne y esos los enviamos a analizar a Santiago. Tenemos que pensar en todo, porque si tú te das cuenta, envenenaron en cada casa”.

Dentro de las familias que tuvieron que despedir abruptamente a su mascota, está la de Marcia Rodríguez, que vive en la calle Los Olivos. Según detalló, su cuerpo lo encontró sumergido en las aguas de la laguna La Señoranza.

“El sábado me despierto por un llamado de mi vecina, que me avisa que su perrita estaba muerta y que los dos perros de mi vecino de al lado, también. Salí y no lo encontré, me empecé a desesperar, vi a niños llorando, a mis vecinos tristes con sus perritos ahí muertos”, relató.

Fue entonces, cuando al no encontrar a su pequeño peludo, se acercó a la laguna y se encontró con la desagradable sorpresa: “Me encuentro con una pareja de jóvenes y un señor (…) estaban sacando a mi perro de adentro de la laguna. Tuvo una muerte muy horrible, me da mucha pena”.

El municipio de Laja por su parte, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Yumbel para poder seguir con las indagatorias de estos hechos, y así poder encontrar al o los culpables de este inaceptable acto.

Lamentablemente este cruel caso de maltrato animal, no es el único que ha ocurrido estos días en el país, ya que nuevamente en Angol, comuna donde se han repetido acusaciones contra un sujeto que roba gatos para matarlos, se sumó la grave denuncia por un caso de zoofilia, por un hombre que abusó sexualmente de una perrita.

Una perrita en Angol fue víctima de abuso sexual

Una alerta se activó por una denuncia que la comunidad hizo a la agrupación Huella Animal Angol, sobre un hombre que abusó de una perrita, por lo que fueron en cosa de minutos para rescatarla, según comentó la integrante de esta agrupación, Constanza Fernández.

“Tenía pruebas yo, registro audiovisual, ya que los vecinos de este sujeto lo grabaron, o sea, teníamos pruebas más que fehacientes para ir a hacer el rescate y realizar la denuncia. Llegamos nosotros, como estaba su portón abierto, y la perrita estaba adentro, nosotros la llamamos para no entrar al domicilio (…) y no cometer ningún tipo de infracción”, explicó.

De esta forma, aseguró que lograron su rescate “entonces la perrita sale del domicilio y debido a eso la pudimos rescatar, porque estaba el portón abierto. Si no lamentablemente obviamente teníamos que ir con Carabineros, hacer todo lo protocolar, que era un caso extremo y en caso extremo hay que tomar medidas extremas”.

A pesar de lo difícil que puede ser comprender lo anterior, la integrante de dicha entidad afirmó que se logró hacer la denuncia con las pruebas audiovisuales y un examen veterinario, y que a pesar de todo lo sufrido, Laurencia, como se llamó a la perrita, ahora está en un hogar donde la cuidan y protegen, para que nunca más vuelva a sufrir tal maltrato.

“Gracias a Dios el caso le llegó a las personas, y conseguimos hogar el mismo día para Laurencia, en la noche. Laurencia está llevando el proceso súper bien, pero igual es traumático para ella porque ella llora a ciertas horas del día desconsoladamente”, contó.

Agregó que “ella por ejemplo, comienza a llorar muy fuerte, después se calma y después vuelve a llorar de nuevo en la tarde. Nosotros obviamente también tenemos nuestras suposiciones de porqué llora a cierta hora (…) pero Laurencia está en un hogar temporal maravilloso, rodeada de cariño, rodeada de amor”

Todo lo ocurrido y relatado por ambas voluntarias tiene un punto en común, y es el llamado a las autoridades para fortalecer las acciones en este tipo de casos, y dar un castigo ejemplar a quien lo haya cometido.

Además, invitaron a la población a adherirse a la protección de los animales, a denunciar ante las comisarias, en Fiscalía o en la PDI sobre posibles casos de maltrato animal, para que no sigan ocurriendo hechos que, además de afectar a las víctimas que muchas veces son mascotas, también impactan en las familias que en muchos casos, los consideran uno más.