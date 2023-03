El periodista Vicente Gutiérrez realizó una publicación este jueves en Instagram, donde comentó sobre su renuncia al cargo de asesor comunicaciones de la Dirección General de Obras Públicas, dependiente del MOP.

Gutiérrez estuvo en el centro de la polémica los últimos días, debido a que se difundió su contratación en el MOP desde enero de 2023, por un sueldo ce $2 millones brutos, siendo hermano de la actual pareja del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez realizó un descargo por lo ocurrido, donde comentó que ingresó al trabajo gracias a su experiencia profesional, que sólo ha trabajado como periodista y que se tituló de dicha carrera hace 6 años.

“Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales: desde que me titulé – hace 6 años – he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando curriculum y pasando entrevistas”, afirmó

“Sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que NINGÚN familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”, añadió en la publicación.

En la misma línea, también se mostró molesto por algunos mensajes ofensivos que recibió en redes sociales, especialmente algunos sobre su abuela -recientemente fallecida- o tuits falsos con insinuaciones incestuosas sobre su hermana Camila.

He tratado de evitar leer lo que dicen de mí, sin embargo ayer – cuando alguien comentó una foto de mi abuela recientemente fallecida para tirarme odio, me quebré y lloré. También han creado tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana, me han deseado la muerte y hasta escrito amenazas a mi whatsapp”, comentó.

“Es este último punto el que me ha llevado a tomar la decisión de dejar mi cargo. En palabras sencillas: no estoy bien. Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo. Creo que mi renuncia me permitirá estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio. Mi prioridad, en este momento, es estar mejor”, cierra el mensaje de Gutiérrez.