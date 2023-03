"Creo que ningún carabinero se levanta con la idea de 'hoy tengo que matar a alguien'. Nos levantamos cada día porque ese uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono, una app, no para esas feministas que dicen 'la paca no es mi compañera'. La paca es persona, mamá, hija, esposa, colega y valiente", dijo en su cuenta de TikTok la cabo primero Catherine Apablaza.