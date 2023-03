Parlamentarios que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, se pronunciaron respecto a las declaraciones del presidente de Bolivia, Luis Arce, sobre iniciar una “nueva etapa” con Chile y plantear la reivindicación marítima y la situación migratoria.

Todo esto se dio en un acto para conmemorar los 144 años de la pérdida del litoral en la guerra del Pacífico.

Respecto a esto, el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Quintana (PPD), dijo que “más allá que las relaciones con Bolivia estén suspendidas desde el año 1978, en los hechos hay una interdependencia entre ambos países y, por lo tanto, hay muchos temas respecto a los cuales conversar”.

“Bolivia debe comprender que no puede transformar sus fronteras en un corredor libre, y entender también que la seguridad es un tema fundamental para ambos países. Hay muchos temas que son abordables, independiente de la demanda marítima”, añadió el parlamentario.

En esta línea su par de la UDI, el senador Iván Moreira, señaló que las declaraciones del presidente de Bolivia “solo confirman lo que habíamos dicho antes, aquí hay mala fe de parte de Bolivia, porque quieren chantajearnos exigiéndonos salida marítima, a cambio de recibir migrantes irregulares que usan su frontera para entrar a Chile”.

“Esta situación es inaceptable. Chile debe dejar claro -en órganos internacionales- el chantaje de Bolivia y que nuestra soberanía no se negocia. Bolivia vuelve a insistir con sus mismos argumentos una y otra vez”, enfatizó el legislador de oposición.

En tanto, la diputada Catalina del Real (RN), quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, rechazó de plano la agenda de siete puntos que lanzó sobre la mesa Arce, la que incluye el tema marítimo, el río Silala, el Litio y la problemática migratoria.

“El tema marítimo podrá ser su aspiración (de Arce), pero el fallo de La Haya fue claro en que no tienen derecho sobre nuestro territorio, ni pueden obligar a Chile a negociar nada. Por lo tanto, debemos ser claros en que no hay nada que negociar. La soberanía chilena no se negocia y ningún gobierno chileno tiene derecho moral e histórico a negociarlo, las personas pasan, los países y su historia, quedan”, recalcó la congresista.

Por su parte, el diputado socialista Tomás De Rementería, manifestó que el presidente Arce se equivoca al poner el tema del mar antes del tema de las reconducciones. “Acá tenemos que generar confianza. Bolivia tiene una salida al mar no soberana por puerto chileno donde puede hacer comercio, y no la ha ocupado todo lo que pudiera”, precisó.

“Yo creo que el presidente Arce debiera tener un poco más de humildad y sentarse a conversar un poco varias situaciones”, sentenció el congresista.