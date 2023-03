A través de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, el Gobierno anunció que modificará la fecha propuesta para el día de la visibilidad lésbica -9 de julio- al coincidir con el día de la bandera.

La tarde del martes, Uriarte confirmó que modificarán la fecha propuesta, sin informar qué día será propuesto para la jornada de dignidad lésbica, consignó diario La Tercera.

“Es una lástima el hecho de que haya una colisión de fechas respecto del día de la bandera con aquel día que, legítimamente, quieren algunas y algunos parlamentarios incorporar como efeméride recordatoria como día de la dignidad lésbica en atención de una mujer que fue asesinada en razón de su condición de diversidad sexual”, indicó la ministra.

“Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración. Esto quiero decirlo, ocurre en todos los días, el día en que se conmemora una determinada efeméride no es tomado como fecha para la conmemoración de otra efeméride distinta”, agregó Uriarte.

El anuncio del Gobierno de dar suma urgencia al proyecto para establecer como el 9 de julio el día de la visibilidad lésbica generó molestia en la oposición, pero no sólo porque coincidía con el día de la bandera, sino también porque consideran que los proyectos de seguridad deberían tener prioridad para el Ejecutivo.

“Lo que esperamos es que el Presidente sea de mayoría y entienda que la mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, quiere seguridad y el respaldo a Carabineros (…) Y no solo conmemorar días que, además, es el de juramento a la bandera, donde los soldados de Chile juran rendir la vida no solo por todos los chilenos, sino también por usted, señor Presidente, así que empiece a respetar a las Fuerzas Armadas, de Orden”, afirmó el diputado UDI, Cristián Labbé.

Molestia en sectores del oficialismo

Pero la decisión del Gobierno de no fijar el 9 de julio como día de la visibilidad lésbica, generó molestia en sectores del oficialismo, como el caso de la diputada de Comunes, Emilia Schneider, quien criticó el anuncio de Uriarte.

“Como una de las autoras del proyecto, no comparto la posición de la ministra y no apoyaré modificar la fecha. El día de la visibilidad lésbica es el 9 de julio, por Mónica Briones, con o sin ley. Es por la memoria, y eso es inalterable. No se entiende ceder a la ultra derecha”, afirmó la legisladora.

En la misma línea, indicó que no solicitó al Gobierno dar urgencia al proyecto y que tampoco busca reemplazar otra conmemoración, por lo que clasificó la polémica de artificial.

“Para aclarar, no tengo nada que ver en las acciones de la SEGPRES y no solicité que el proyecto tuviera urgencia. No me corresponde dar explicaciones sobre ello, si del contenido del proyecto el cual lleva mi firma”, sostuvo la diputada.

“El proyecto no pretende sustituir ninguna fecha conmemorativa, ni hacerlas competir. Muchos días comparten efemérides. Esto es una polémica artificial de la derecha!”, agregó Schneider.