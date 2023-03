El presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la ceremonia por el inicio del año escolar 2023 en Punta Lavapié, comuna de Arauco, junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Se trata de una de las zonas devastadas por los incendios forestales de febrero pasado, tragedia en donde resultó completamente destruida la Escuela Jorge Valenzuela Zúñiga.

En la oportunidad, el mandatario anunció la reconstrucción del establecimiento escolar, junto con reiterar el compromiso del Gobierno de entregar las viviendas a los afectados antes del invierno, destacando la resiliencia que han demostrado.

“Están demostrando a todo Chile que es posible ponerse de pie, ustedes transmiten una esperanza que sospecho es contagiosa”, aseguró Boric, agregando que “nos pusimos una meta que hemos logrado cumplir”.

Esto último, recordando lo sucedió durante su última visita, donde un grupo de niños le pidió: “Presidente, devuélvannos nuestra escuela”.

“Estamos dando el inicio al año escolar 2023 desde Punta Lavapié, donde exactamente un mes, la Escuela Jorge Valenzuela Zúñiga fue destruida y lo hacemos aquí para que sea patente el compromiso de nuestro gobierno”, resaltó.

Seguimos comprometidos con las familias afectadas por los incendios. Presidente @GabrielBoric llegó a Punta Lavapié junto al ministro @ProfMarcoAvila para dar inicio al año escolar y avanzar en la #ReactivaciónEducativa. pic.twitter.com/NXhnAEwhDo — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) March 6, 2023

Presidente Boric compromete nuevo colegio a estudiantes en Punta Lavapié

En esa línea, el presidente Boric resaltó que “con toda certeza” el año escolar en todos los colegios afectados por los incendios, iniciarán sus clases durante la primera quincena de marzo.

En ese sentido, hizo una directa defensa a la gestión del ministro Ávila, “más allá de los titulares”, aseguró.

“Ha dado una muestra de la importancia, más allá de los titulares que a veces quieran poner, sobre dónde están las prioridades, que están en los niños, niñas y jóvenes de este país”, resaltó.

Asimismo, el mandatario expresó su agradecimiento al contraalmirante Jorge Keitel, a la delegada Daniela Dressner, además de la seremi de Educación del Bío Bío, Elizabeth Chávez, junto con organizaciones civiles como la iglesia evangélica que facilitó su templo para realizar clases.

“Me saco el sombrero en respeto, porque cuando íbamos a las comunidades afectadas, había iglesias primero que llegaron a ayudar, voluntarios y es justamente esa síntesis entre lo privado y lo público, que nos permite salir adelante”, resaltó.

“Así nos levantamos, trabajando juntos, sin importar diferencias que pudiésemos haber tenido antaño, sino con la conciencia que hay un bien común”, añadió.

“El compromiso que adquirimos es que en este mismo terreno donde estaba su escuela instalada, van a tener un nuevo establecimiento acorde a sus necesidades y eso va a ser gracias a la alianza entre el Estado y el sector privado”, afirmó.

Presidente Boric reconoce problemas con proveedores

Sobre las labores de reconstrucción, Boric sentenció que “las labores transitorias y de emergencia, no pueden transformarse con el paso del tiempo en definitivas”.

Al respecto, el mandatario destacó la importancia no solo de reconstruir las viviendas, sino que también mejorar el entorno, con acceso a servicios básicos como agua potable y suministro eléctrico.

Pero también, reconoció las complicaciones que han surgido, especialmente con los proveedores, tal como lo han criticado alcaldes de las zonas afectadas.

“He exigido aumentar la instalación de viviendas a un mínimo de 45 viviendas diarias. Ha sido difícil encontrar los proveedores, y creo que es bueno reconocer los problemas públicamente”, dijo.

“Lo dijo la alcaldesa de Tomé, la calidad de las viviendas que se estaban entregando en Tomé no era la adecuada, y, por lo tanto, tuvimos que cambiar a los proveedores. Y le he instruido al subsecretario Monsalve y a la encargada de reconstrucción, Paulina Saball, que apretemos más las tuercas, porque la gente no puede esperar”, sentenció.

“Hemos visto los problemas que ha habido con algunos proveedores, pero yo me comprometo a que no va a haber ninguna persona sin solución habitacional para el invierno”, reiteró el presidente Boric.