Este lunes la comisión de Constitución del Senado le dio el visto bueno a Ángel Valencia para ocupar el cargo de Fiscal Nacional.

Ahora, la Sala de la Cámara Alta deberá respaldar este nombramiento, donde requerirá 33 votos.

Los integrantes de la comisión, Luz Ebensperger (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Matías Walker (Demócratas), Pedro Araya (Ind-PPD) y Rodrigo Galilea (RN), aprobaron de manera unánime esta nominación.

Recordemos que la dos cartas anteriores del Gobierno, José Morales y Marta Herrera, no lograron los votos necesarios en el Senado, por lo que se tuvo que presentar una nueva quina, donde salió elegido Ángel Valencia.

Cabe mencionar que Valencia es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law.

Trabajó en el Ministerio Público entre los años 2002 y 2006, ocupando los cargos de abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén y fiscal adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur.

Ángel Valencia recibe visto bueno de la comisión de Constitución

En su presentación ante la comisión, el abogado Ángel Valencia, carta nominada por el Presidente de la República, expuso su proyecto de gestión para los próximos 8 años, el cual deberá ser respaldado por 2/3 de los senadores.

En esta línea, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), solicitó al candidato a Fiscal Nacional que aclare la situación en torno a sus presuntas defensas que ha hecho -como abogado- a imputados por delitos contra mujeres.

“¿Cómo usted puede garantizar que como Fiscal Nacional va a perseguir todo lo que hasta el día de hoy ha defendido? Incluso a nivel personal y profesional”, consultó la parlamentaria.

Fue aquí cuando Valencia respondió que a lo largo de su trayectoria profesional no solo patrocinó a imputados, o a quienes se les ha atribuido delitos contra de mujeres o niños, sino que también se querelló en un sinnúmero de causas.

“Nunca he asumido una causa probono de las primeras, pero sí he asumido muchas causas probono de las segundas. Es decir, circunstancias en las cuales he patrocinado querellas que han amparado a mujeres víctimas de violencia, que han sido agredidas”, afirmó el abogado.