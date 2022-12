Al cierre de esta edición (19:59 horas), el Minsal todavía no publica el acta de su más reciente cita con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), lo que de acuerdo a la doctora Paula Daza debería haber desembocado en estrategias y acciones concretas para, por ejemplo, mejorar la baja vacunación bivalente en Chile y prepararse ante el explosivo aumento de contagios en China. "Si solo hay una alerta (sanitaria) y no conocemos el plan (...) obviamente no vamos a poder avanzar por el camino correcto", aseguró.