“Nosotros sentimos como Gobierno que el debate público en torno a este proceso no ha estado necesariamente a la altura de la relevancia, ha habido una suerte de guerra fría”, aseguró la ministra Ríos. Mientras, la senadora Rincón advirtió al Gobierno de una nueva derrota.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, defendió la nominación de Marta Herrera para Fiscal Nacional, en medio de críticas de senadores de oposición, acusando una “guerra fría”.

“Hemos estado todo el tiempo buscando a la mejor persona para este cargo”, aseguró en entrevista con CNN Chile.

En ese sentido, destacó sus 21 años de experiencia, asegurando que “su curriculum habla por si solo”.

“Nosotros sentimos como Gobierno que el debate público en torno a este proceso no ha estado necesariamente a la altura de la relevancia, ha habido una suerte de guerra fría”, acusó Ríos.

“Ha habido mucho más énfasis en tratar de encontrar todos los problemas y puntos negros, deficiencias o errores que las personas hayan cometido a lo largo de su trayectoria en vez de centrarse en el plan para dirigir a la Fiscalía”, criticó.

Respecto a la cercanía de Herrera con el exfiscal nacional, Jorge Abbott, la ministra Ríos pidió no personalizar la ratificación.

“Los problemas que tenga la Fiscalía, no son problemas de una persona, hay incentivos que tienen que ver con la eficacia de la persecución penal, la forma de funcionamiento, el cerrar causas, la atención de las víctimas”, dijo.

“Se hace una cierta caricatura, porque los otras personas que han estado en la quina o que han participado en otros momentos, que han sido parte de la institución, también han sido parte de los resultados, de las luces y de los oscuros de la institución”, fustigó.

Ministra Ríos por nominación de Marta Herrera: “Esto no es un gallito con nosotros”

Asimismo, pidió a los senadores evaluar todos los antecedentes, para hacerse una opinión respecto a la candidata del Gobierno.

“Nosotros esperamos que el Senado va a dar la oportunidad a esta candidatura y que salgamos de la lógica de la pelea chica, porque esto no es un gallito con nosotros”, señaló.

“Esperamos que el Senado va a tomar esta decisión siendo responsable con la seguridad del país y no a partir de gustitos o preferencias personales”, insistió.

Por otro lado, consultada respecto a si los senadores que han sido investigados por el Ministerio Público deberían inhabilitarse, como Iván Moreira, Ríos aseguró que es algo que los propios parlamentarios deben evaluar.

“Son los propios parlamentarios que tienen que definir cuándo inhabilitarse. No me compete a mí, es una decisión del senador, de su bancada, de su partido y del Senado”, subrayó.

Por último, la ministra aseguró que se han hecho extensas conversaciones con todas las bancadas y con los presidentes de los partidos, para lograr asegurar la ratificación de Marta Herrera.

No obstante, al menos desde la bancada de la UDI, el senador Moreira aseveró que no están disponibles para dar su apoyo a la candidata de La Moneda.

Rincón emplaza a Boric: “Está arriesgándose nuevamente a perder”

Similar postura tomó Ximena Rincón, senadora del partido en formación Demócratas, quien cuestionó la decisión del Gobierno, principalmente, la falta de diálogo.

“Le dijimos al Ejecutivo que no podía mandar y exponer un nombre sin saber si contaba con los respaldos del caso”, sentenció en entrevista con CNN Chile.

“Yo les he manifestado que no voy a votar por la candidata que han propuesto, no es un tema personal”, dijo, calificando de “temeraria” la decisión del presidente Gabriel Boric de postular a Marta Herrera tras el fracaso con José Morales.

“No somos un mero buzón, somos actores que tenemos que aceptar o no la propuesta del Presidente de la República, y, por lo tanto, el Presidente no puede seguir arriesgándose, sin conversar, sin convenir, cuál es la mejor carta con los y las senadoras”, enfatizó.

“Está arriesgándose nuevamente a perder, lo que es una muy mala señal para el país”, apuntó.